"Віджали в дуелі": "Чорні Запорожці" затрофеїли ворожу БМП-2 та знищили її екіпаж (відео)

Бійці показали відео, як вони дуелі з ворогом, в результаті якої вийшло і техніку забрати, і знищити екіпаж противника.

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Бійці взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів "Тотем" 3 механізованого батальйону 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили ворожий екіпаж та забрали бойову машину піхоти БМП-2. Відповідне відео вони показали у себе в Telegram-каналі.

Про захоплення ворожої бронемашини та знищення екіпажу бійці написали в повідомленні до відео.

"Віджали в дуелі БМП2, знищивши екіпаж противника", — зазначили військові.

Окупація Вугледару: що відомо

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня аналітики каналу DeepState повідомили про захоплення російськими військами Вугледару. В російських пабліках відразу публікували фото та відео, де видно, як окупанти встановлювали російські прапори на дахи будівель міста.

Того ж дня бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зазначили, що наказу про вихід з міста бригада не отримувала. Тоді вони додали, що ЗСУ контролюють окремі частини Вугледару.

Однак все ж надалі інформація про окупацію міста підтвердилась. Військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що захисникам довелося залишати поранених під час виходу з міста. А в американському Інституту вивчення війни зазначили, що більша частина підрозділів ЗСУ змогла уникнути оточення та вийти з Вугледару.

У ЗСУ офіційно підтвердили захоплення міста Вугледар у Донецькій області російськими військами 2 жовтня. В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що ворог намагався взяти місто "за будь-яку ціну".