B-50 Superfortress: ядерный бомбардировщик, о котором вы никогда не слышали

Американский B-50 Superfortress стал первым самолетом совершившим кругосветный перелет без посадки. Кроме того, он был флагманом воздушного флота ядерного сдерживания США.

Boeing B-50 Superfortress, наследник B-29 времен Второй мировой войны, возглавил флот ядерного сдерживания Стратегического воздушного командования США в конце 1940-х годов. Оснащенный более мощным двигателем Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major, B-50 обладал повышенной скоростью, дальностью полета и высотными характеристиками.

Фокус перевел статью Майи Карлин о стратегическом бомбардировщике ВВС США Boeing B-50 Superfortress времен Второй мировой войны.

Однако срок его службы был относительно коротким, и вскоре ему на смену пришли такие преемники, как B-36 Peacemaker и B-47 Stratojet.

Примечательно, что один из бомбардировщиков B-50 под названием Lucky Lady II стал первым самолетом, совершившим беспосадочный кругосветный перелет. Несмотря на то, что B-50 быстро сняли с вооружения, он заложил важнейшие основы для современных стратегических бомбардировщиков.

B-50 Superfortress: родоначальник ядерного сдерживания

Пока ВВС США развивают свою программу по созданию стелс-бомбардировщика нового поколения B-21, стоит вспомнить историю стратегических бомбардировщиков этого ведомства. Среди них легко упустить из виду Boeing B-50 Superfortress. Хотя этот самолет, созданный после Второй мировой войны, провел в небе менее двух десятилетий, прежде чем был переоборудован в воздушный заправщик, в свое время именно он возглавлял флот ядерного сдерживания новообразованного Стратегического воздушного командования.

Стратегические бомбардировщики остаются основой воздушной составляющей американской ядерной триады, и именно B-50 следует поставить во главу угла как их родоначальника.

Истоки Superfortress

Предком B-50 был B-29 Superfortress. Созданный для высотных бомбардировок, этот тяжелый бомбардировщик с винтовым двигателем принимал активное участие во Второй мировой и Корейской войнах.

Первый Superfortress обладал рядом беспрецедентных характеристик, включая дистанционно управляемые орудийные башни, двойные бомбоотсеки и герметичные отсеки для экипажа. Именно B-29 использовались для сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки в Японии в 1945 году в рамках инициативы США по завершению войны на Тихом океане.

Ближе к концу войны американские власти стали искать замену В-29. Хотя B-29, безусловно, был самым мощным бомбардировщиком во время войны, его двигатели печально прославились своей ненадежностью. 18-цилиндровые двигатели Curtiss-Wright R-3350 Duplex Cyclone, которыми оснащались самолеты, страдали от хронических проблем с перегревом. Американские власти хотели, чтобы на замену B-29 пришел новый радиальный двигатель Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major. На тот момент это был самый большой по объему поршневой авиационный двигатель, когда-либо поступавший в крупносерийное производство.

Американский бомбардировщик Superfortress Фото: Архивное фото

Как ранее подробно рассказывал Себастьен Роблин, "эти потребности привели к созданию новой модели B-29D с увеличенной почти на 60% мощностью двигателя R-4360 Wasp Major мощностью 3500 лошадиных сил и обшивкой из более прочного, но легкого алюминиевого сплава 75-S. Все это позволило снизить вес крыльев на 272 кг и увеличить скорость почти до 640 км/час. Среди других доработок – более высокое хвостовое оперение, гидравлические системы управления, а также системы антиобледенения крыльев и окон".

Дебют Boeing B-50 Superfortress, оснащенного новым двигателем, состоялся в 1947 году, а год спустя он официально поступил на вооружение. B-29 оставался в строю в течение всего этого периода. Хотя оба самолета имели общее обозначение Superfortress и похожие возможности, армия хотела для B-50 совершенно новую конструкцию, чтобы получить дополнительные средства на производство.

B-50 мог нести экипаж из 10 или 11 человек, имел размах крыльев около 43 м и максимальную взлетную массу 76,4 тонны. Оснащенный новым усовершенствованным двигателем, бомбардировщик мог летать на 8612 км и достигать потолка 11,2 км.

С 1947 года было создано несколько новых вариантов Superfortress. B-50A было произведено немного, и они служили Вашингтону в качестве воздушного средства ядерного сдерживания до появления таких преемников, как B-36 Peacemaker и B-47 Stratojet. В 1953 году ВВС представили 36 вариантов B-50D, специально оборудованных для выполнения дальних миссий погодной разведки. В них были встроены высотные атмосферные пробоотборники, метеорологический радар, доплеровский радар, а также дополнительный топливный бак в бомбоотсеке. По данным Национального музея ВВС США, до передачи этих бомбардировщиков Метеорологической службе они выполняли специальные задания по погодной разведке в составе 97-го бомбардировочного крыла Стратегического командования ВВС.

Бомбардировщик B-50 ВВС США Superfortress

История применения В-50

Во время Корейской войны принятые на вооружение B-50 не показали ожидаемых результатов в борьбе с советскими истребителями МиГ-15. Старые советские истребители были неспособны перехватывать эти бомбардировщики на больших высотах, но МиГ-15 сбили несколько "Стратофортрессов", доказав неэффективность этой платформы.

Хотя история службы B-50 была недолгой, один из B-50 под названием Lucky Lady II стал первым самолетом, совершившим беспосадочный кругосветный перелет. Сегодня фюзеляж Lucky Lady II хранится в Музее "Самолеты славы" в Чино, штат Калифорния. Остальные B-50 Superfortress были списаны или отправлены на пенсию.

