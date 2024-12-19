Фермеры в бронежилетах доили коров: но Украина выигрывает экономическую войну, — The Economist

По словам журналистов, сейчас Украина сталкивается с сильными встречными ветрами: обострением на фронте, сокращением внутренних ресурсов и Дональдом Трампом. Даже отрасли, считающиеся критически важными, могут оградить только половину работников от попадания на фронт. Нанять больше женщин сложно: почти столько из них выехали за границу, сколько мужчин находятся на передовой или вернулись не в состоянии работать, — отметил Глеб Вышлинский из Центра экономической стратегии.

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В первые шесть недель полномасштабного вторжения колонны российской техники стояли у дороги возле сельскохозяйственного комплекса фермера из Прилук Михаила Травецкого. Об этом пишет The Economist.

Его ферма оказались в серой зоне. Местные жители вели стрелковые бои, а ему приходилось доить своих коров в бронежилете с поставленным рядом автоматом.

Предприятие постоянно приспосабливалось к новым сложностям. Когда Россия впервые обстреляла украинскую энергетическую систему, холодильные установки и специальные машины для переработки молока бездействовали. Фермеру пришлось менять направление деятельности — производить кисломолочные продукты, сыры длительного хранения, такие как фета. Но когда состоятельные семьи выехали, он снизил цены и начал поставлять продукцию оставшимся пенсионерам.

Украинская экономика большей частью приспособилась к новым военным реалиям, хотя и на четверть сократилась по сравнению с 2021 годом. Но впервые с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, она в некотором отношении выглядит здоровее, чем экономика врага, отмечает издание.

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По прогнозам украинского Центробанка, ВВП в 2024 году должен вырасти на 4% и на 4,3% — в 2025-м. Национальная валюта остается стабильной, процентные ставки — на уровне 13,5%, на самом низком уровне за 30 месяцев. Для сравнения, в РФ ставки скоро достигнут 23%, чтобы остановить падение рубля. Положение банков выглядит хрупким и ВВП, как ожидается, вырастет только на 0,5-1,5% в 2025 году.

Но Украина сталкивается с сильными встречными ветрами: обострением на фронте, сокращением внутренних ресурсов и Дональдом Трампом.

Три этапа экономической истории Украины с 2022-го

Фермер Травецкий говорит, что в этом году он получил небольшую прибыль, первую с тех пор, как занялся фермерством

Экономическая история Украины с 2022 года делится на три этапа. В первом были тяжелые бои, страна спешно пыталась потушить эти очаги. Ввели военное положение, 14 миллионов человек покинули свои дома. Россия блокировала черноморские порты, перекрыв экспорт Украины. Действия Центрального банка были подчинены военным целям. В первой половине 2022 года он закрыл половину государственного дефицита, ввел строгий контроль за движением капитала и наводнил банки ликвидными активами. Инфляция резко выросла, а ВВП сократился на треть.

Экспорт электроэнергии Украины

На втором этапе Украина отразила наступление России на юге страны в середине 2022 года. ВВП стабилизировался. Зерновая сделка сделала возможным экспорт по морю. Центральный банк вернулся к борьбе с инфляцией. В начале 2023 года Украина подписала соглашение с МВФ. По мере поступления помощи валютные резервы восстановились. Контроль за капиталом ослабили.

Каждую десятую фирму в Польше в 2023 году открывали украинцы

Возвращение макроэкономической стабильности позволило правительству и компаниям защитить свои операции от войны. Одним из приоритетов была защита производственных активов от российских ракет. В более безопасных западных регионах были построены промышленные парки. Экспатрианты также получали доход из-за рубежа: в прошлом году каждая десятая новая фирма в Польше была создана украинцем.

Еще одной задачей было перераспределение ресурсов на военные нужды в условиях затяжной войны. Государственные расходы выросли более чем вдвое и теперь составляют две трети ВВП по сравнению с 41% в 2021 году; только на оборону и безопасность приходится почти 30% ВВП. Некоторые государственные компании провели капитальную реорганизацию. "Нафтогаз" в 2023 году создал наблюдательный совет, в который вошли независимые директора из крупных европейских организаций. В 2022 году компания понесла убытки в размере 79 млрд гривен (2,4 млрд долларов США), но в первой половине 2024 года получила прибыль в размере 24 млрд гривен благодаря увеличению добычи газа и инвестициям в зеленую энергетику.

Частные компании тоже изменили свою политику. Так, после захвата российскими войсками Мариуполя предприниматель Виталий Лопушанский создал uadamage — ИИ-компанию, которая анализирует спутниковые снимки для построения интерактивных карт, на которых отображены все разрушенные здания, дороги и мосты. С тех пор он нанес на карту более 200 городов.

Последним шагом было сохранение притока твердой валюты. В июле 2023 года Россия отказалась продлевать зерновое соглашение. Украина ответила открытием собственного морского коридора, обеспечив его безопасность с помощью кампании морского сдерживания, в которой использовались беспилотники и ракеты. Это позволило возобновить поставки не только зерна, но и металлов и минералов, второго по величине экспорта Украины.

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Эти меры, вместе с западной помощью, не позволили России лишить Украину ресурсов и морального духа, необходимых для продолжения борьбы. Теперь начинается третий этап, во время которого экономика страны сталкивается с самыми большими угрозами: острой нехваткой электроэнергии, людей и денег.

Несмотря на постоянные ремонтные работы, страна может рассчитывать менее чем на половину из 36 гигаватт (гВт) генерирующих мощностей, которые были доступны до войны.

Но Украина теперь более подготовлена ​​к подобным потрясениям. В декабре были увеличены возможности импорта электроэнергии из ЕС почти на четверть, до 2,1 ГВт. Многие производители продуктов питания производят из отходов биогаз, который используется на месте. У многих фермеров также есть дизельные генераторы. Средние предприятия часто располагают газовыми установками, которые иногда сочетают с ветровой и солнечной энергией. Промышленные предприятия дополняют все это импортом во избежание катастрофических отключений.

Стратегии преодоления и текущие ремонты позволят удержать средний дефицит электроэнергии в стране до 6% от общего спроса в 2025 году и до 3% в 2026 году, отметил Андрей Пышный, глава Нацбанка Украины.

Рост потребительских цен

Крупные потребители жалуются на многократное увеличение цен на электроэнергию с начала войны, даже когда дефицита нет. Тимофей Милованов из Киевской школы экономики считает, что проблемы с электроэнергией могут сократить рост ВВП на один процентный пункт в следующем году.

Кадровый голод: за границей столько женщин, сколько мужчин на передовой

Вторая проблема — и наиболее острая — это недостаток рабочей силы. С 2022 года мобилизация, миграция и война привели к сокращению рабочей силы более чем на одну пятую, до 13 миллионов человек. Спрос высок: количество вакансий достигло 65 000 в неделю, по сравнению с 7 000 в первые недели войны, но в среднем на вакансию подается всего 1,3 заявки по сравнению с двумя в 2021 году. Заработные платы растут. Министерства экономики и обороны перетягивают канат из-за мобилизации: где найти правильный баланс для будущего страны. Гражданское руководство Украины до сих пор отклоняло максималистские требования военных лидеров в ущерб линии фронта.

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Простых решений нет. Теперь даже отрасли, которые считаются критически важными, могут защитить только половину своих работников от попадания на передовую. Нанять больше женщин сложно: почти столько из них мигрировали за границу, сколько мужчин находится на фронте или вернулись с него неспособными работать, сказал Глеб Вышлинский из Центра экономической стратегии.

"Денег не хватает — третья проблема. Небольшим фермам и фирмам сложно взять в долг для финансирования своей деятельности. Финансирование долгосрочных капитальных расходов практически невозможно. Резкий рост расходов на ведение бизнеса ударил по прибыли", — отмечают авторы публикации.

Мауро Лонгобардо, управляющий местным филиалом ArcelorMittal, говорит, что с начала войны он потратил 1 млрд долларов наличными — только для того, чтобы поддерживать свои мощности в рабочем состоянии. Половина его сталелитейных заводов не работает.

Правительство также тратит гораздо больше денег, чем пополняет казну. В 2025 году бюджетный дефицит, по прогнозам, составит около 20% ВВП. По сути, почти весь этот дефицит — $38 млрд — будет финансироваться из внешних источников. В июне страны большой семерки согласились на $50 млрд долгового пакета для Украины, который будет погашен за счет процентов от замороженных активов РФ на сумму €260 млрд.

Украина, вероятно, сможет выжить без американских средств в 2025 году.

"Вместе с траншем в размере 18 млрд евро, который ЕС согласился предоставить в рамках предыдущей программы, взносы других членов большой семерки закроют пробел, оставленный дядей Сэмом", — объяснил Димитар Богов из Европейского банка реконструкции и развития.

Украина также имеет здоровые валютные резервы. По прогнозам, они вырастут до 43 млрд долларов — пятимесячного импорта — к концу 2024 года. Однако, если Америка уйдет, Украина может оказаться в затруднительном положении в 2026 году. Политически слабые правительства ЕС могут столкнуться с трудностями в оплате еще одного крупного счета. А способность Украины собирать больше у себя дома ограничена: предложение о повышении налогов на 4-5% ВВП было отозвано этим летом после резкого сопротивления.

Развитие событий на поле боя может вызвать сложности еще до 2026 года. Тем не менее, представители бизнеса высказываются с осторожным оптимизмом.

Фермер Травецкий говорит, что в этом году он получил небольшую прибыль, первую с тех пор, как занялся фермерством. И подумывает о запуске новой линии сыра пармезан.

"Я прошел обучение и знаю рецепт, — говорит он, но добавляет, что препятствия остаются пугающими. — Попробуйте сделать это, когда у вас нет электричества 12 часов в день".

Напомним, что Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ.

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