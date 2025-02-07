Кадыровцы разминулись с украинскими подразделениями, которые начали наступление в Курской области, привели журналисты слова командира спецназа "Ахмат".

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Подразделение кадыровского спецназа "Ахмат" во второй раз не вступило в бой с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), начавшими контрнаступление в Курской области Российской Федерации (РФ). По мнению командира спецназа Апти Алаудинова, это произошло из-за "страха" украинцев перед кадыровцами. Алаудинов подтвердил направление прорыва — в сторону Черкасских Конопелько и Уланок. О деталях заявления командира "Ахмат" написало издание The Mocsow Times.

Издание обратило внимание на видео командира подразделения "Ахмат" РФ Апти Алаудинова, который рассказал о ходе наступления ВСУ в Курской области. Представитель российской армии подтвердил контратаку украинцев и пояснил, что они двинулись в направлении сел Черкасские Конопельки и Уланок. По его словам, населенные пункты — южнее позиций, которые удерживают кадыровцы. По мнению Апти, украинцы намеренно их обошли, поскольку боялись, что "не справятся" и им там "ловить нечего".

Кроме того, кадыровец рассказал о подразделении, на которое наступают ВСУ — это 810 гвардейская бригада морской пехоты ВС РФ. Алаудинов пояснил, что "Ахмат" согласился предоставить соседям дроны для ударов по технике, а с украинскими штурмовками россияне должны справиться самостоятельно — кадыровцы не будут приобщаться, сказал он.

Видео Апти, о котором написали росСМИ, появилось в канале главы кадыровского спецназа 6 февраля — в тот же день, когда в росСМИ сообщили об украинских контратаках. В завершении обращения военный заверил слушателей, что контрнаступления ВСУ не стоит бояться, поскольку оно не угрожает Москве, Белгороду и Курску.

События в Курской области — детали

Апти Алаудинов уже высказывался по поводу событий в Курской области. Например, в первые дни августовского прорыва ВСУ в сторону Суджи он заявил, что "Ахмат" не стоял на позициях, потерянных ВС РФ. При этом милитарные блогеры уверяли, что именно там они и стояли, но при появлении украинцев сбежали.

Отметим, 6 февраля в сети появились сообщения о контрнаступлении ВСУ в Курской области. Согласно заявлениям росСМИ, атаки начались на юго-восток от Суджи в направлении населенных пунктов, о которых упомянул Апти. Во время атаки украинцы якобы применили "технику НАТО", жаловались россияне. На видео с места событий показали несколько бронемашин, которые двигались по дороге между полями.

События в Курской области — прорыв ВСУ 6 февраля 2025 года Фото: DeepState

Активизацию ВСУ подтвердил офицер с позывным "Алекс" в канале "Офицер". Военный рассказал, что украинские бойцы бросили вперед бронетехнику. В ответ ВС РФ применили дроны на оптоволокне. Впрочем, дроны не действовали слишком эффективно, поскольку как раз была неблагоприятная погода, написал он.

Напоминаем, 7 февраля Институт изучения войны подтвердил, что ВСУ рванули на 5 км вглубь территории в Курской области, контролируемой ВС РФ. Между тем накануне командование Сил спецопераций ВСУ рассказало о сложной подготовке к прорыву на Суджу, который состоялся в августе 2024 года.