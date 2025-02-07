Нас нам не було: командир "Ахмат" пояснив, чому вдруге "розминувся" з ЗСУ під Курськом (відео)

Кадирівці розминулись з українськими підрозділами, які почали наступ в Курській області, навели журналісти слова командира спецназу "Ахмат".

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Підрозділ кадирівського спецназу "Ахмат" вдруге не вступив у бій з бійцями Збройних сил України (ЗСУ), які почали контрнаступ в Курській області Російської Федерації (РФ). На думку командира спецназу Апті Алаудінова, це сталось через "страх" українців перед кадирівцями. Алаудінов підтвердив напрямок прориву — у бік Черкаських Конопелько та Уланок. Про деталі заяви командира "Ахмат" написало видання The Mocsow Times.

Видання звернуло увагу на відео командира підрозділу "Ахмат" РФ Апті Алаудінова, який розповів про перебіг наступу ЗСУ в Курській області. Представник російської армії підтвердив контратаку українців і пояснив, що вони рушили у напрямку сіл Черкаські Конопельки та Уланок. З його слів, населені пункти — південніше позицій, які утримують кадирівці. На думку Апті, українці навмисно їх обійшли, оскільки боялись, що "не впораються" і їм там "ловити нічого".

Крім того, кадирівець розповів про підрозділ, на який наступають ЗСУ — це 810 гвардійська бригада морської піхоти ЗС РФ. Алаудінов пояснив, що "Ахмат" погодився надати сусідам дрони для ударів по техніці, а з українськими штурмовками росіяни мають впоратись самостійно — кадирівці не долучатиметься, сказав він.

Відео Апті, про яке написали росЗМІ, з'явилось у каналі очільника кадирівського спецназу 6 лютого — того ж дня, коли у росЗМІ повідомили про українські контратаки. На завершенні звернення військовий запевнив слухачів, що контрнаступу ЗСУ не варто боятись, оскільки він не загрожує Москві, Бєлгороду та Курську.

Події в Курській області — деталі

Апті Алаудінов вже висловлювався щодо подій в Курській області. Наприклад, у перші дні серпневого прориву ЗСУ в бік Суджі він заявив, що "Ахмат" не стояв на позиціях, втрачених ЗС РФ. При цьому мілітарні блогери запевняли, що саме там вони і стояли, але при появі українців втекли.

Зазначимо, 6 лютого у мережі з'явились повідомлення про контрнаступ ЗСУ в Курській області. Згідно з заявами росЗМІ, атаки почались на південний схід від Суджі у напрямку населених пунктів, про які згадав Апті. Під час атаки українці начебто застосували "техніку НАТО", скаржились росіяни. На відео з місця подій показали кілька бронемашин, які рухались дорогою між полями.

Події в Курській області - прорив ЗСУ 6 лютого 2025 року Фото: DeepState

Активізацію ЗСУ підтвердив офіцер з позивним "Алекс" у каналі "Офіцер". Військовий розповів, що українські бійці кинули вперед бронетехніку. У відповідь ЗС РФ застосували дрони на оптоволокні. Втім, дрони не діяли надто ефективно, оскільки саме була несприятлива погода, написав він.

Нагадуємо, 7 лютого Інститут вивчення війни підтвердив, що ЗСУ рвонули на 5 км вглиб території в Курській області, контрольованій ЗС РФ. Тим часом напередодні командування Сил спецоперацій ЗСУ розповіло про складну підготовку до прориву на Суджу, який відбувся у серпні 2024 року.