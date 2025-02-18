1,5 миллиона солдат: эксперт объяснил, сможет ли Украина содержать такую армию (видео)

Европа сможет защититься от посягательств президента РФ Владимира Путина, если создаст свою армию на основе украинской, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Related video

Украина все свои ресурсы тратит на содержание Вооруженных сил размером в 1 млн человек. Если увеличить количество военных, то украинских средств не хватит. С другой стороны, можно надеяться на Европейский Союз и союзнические отношения. О том, зачем президент Украины Владимир Зеленский заговорил об увеличении армии до 1,5 млн, экс-глава Генштаба и военный журналист Владислав Селезьнов рассказал на канале "Киев 24".

Селезнев отметил, что на сегодня Украина имеет миллионную армию, на содержание которой тратится весь государственный бюджет(согласно данным правительства — это 2,23 трлн грн). Таким образом, чтобы увеличить количество солдат в полтора раза, нужно где-то достать еще половину от того, что есть. По его мнению, Украине неоткуда взять деньги. При этом следует учесть, что для большей армии нужно соответствующее количество оружия, боеприпасов, техники и оборудования. Ожидать, что это поступит от Европы, не стоит, поскольку у европейцев ресурсов также нет, считает эксперт.

"Мы должны где-то найти еще полугодовой бюджет Украины. Реально? Нет. Где взять это? Если даже коллективная Европа заявляет о том, что ее склады с вооружением и военной техникой опустошены", — заявил Селезнев.

По мнению эксперта, когда президент Зеленский говорил о росте армии, он хотел показать Европе идею создания "европейской армии на фондах украинских сил обороны". Таким способом страны ЕС могли бы получить защиту от Владимира Путина, который заявил, что его цель — не только контроль над Украиной. Глава Кремля пытается отогнать НАТО к границам 1997 года и он готов сделать это военным путем, напомнил эксперт. И тогда ЕС, а особенно странам Восточной Европы, пригодятся украинцы, объяснил Селезнев возможные идеи Зеленского.

"Самостоятельно вытянуть вооруженное противостояние с армией, которая до сих пор считается второй по мощи в мире, нереально. Только союзнические договорные взаимоотношения и коммуникации способны эту историю вытянуть", — подчеркнул военный эксперт.

Украинская армия — детали

Отметим, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и объяснил, как украинцы могут защититься от наступления РФ. Среди прочего, политик говорил о необходимости роста армии до 1,5 млн человек и это будет стоить 60 млрд долл. По его мнению, такое количество военных может уберечь Украину, если НАТО от этого откажется.

Между тем в январе 2024 года в интервью ARD Зеленский сообщил, что общая численность ВСУ — 880 тыс. человек. При этом в ноябре 2024 года издание the Financil Times оценило мобилизационный резерв Украины. Аналитики подсчитали, что общее количество мужчин от 25 до 60 лет — 11,1 млн человек. Из них резерв мобилизации — 3,7 млн.

Напоминаем, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ, которые пытаются восстановить отношения. Между тем 17 февраля состоялся саммит ЕС, на котором Франция пыталась убедить европейцев отправить войска в Украину.