1,5 мільйона солдатів: експерт пояснив, чи зможе Україна утримувати таку армію (відео)

Європа зможе захиститись від зазіхань президента РФ Володимира Путіна, якщо створить свою армію на основі української, заяви воєнний експерт Владислав Селезньов.

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Україна усі свої ресурси витрачає на утримання Збройних сил розміром в 1 млн осіб. Якщо збільшити кількість військових, то українських коштів не вистачить. З іншого боку, можна сподіватись на Європейський Союз та союзницькі відносини. Про те, навіщо президент України Володимир Зеленський заговорив про збільшення армії до 1,5 млн, ексречник Генштабу та військовий журналіст Владислав Селезьнов розповів на каналі "Київ 24".

Селезньов зауважив, що на сьогодні Україна має мільйонну армію, на утримання якої витрачається весь державний бюджет (згідно з даними Уряду — це 2,23 трлн грн). Отже, щоб збільшити кількість солдатів у півтора раза, потрібно десь дістати ще половину з того, що є. На його думку, Україні немає звідки взяти гроші. Водночас слід врахувати, що для більшого війська потрібна відповідна кількість зброї, боєприпасів, техніки та устаткування. Очікувати, що це надійде від Європи, не варто, оскільки у європейців ресурсів також немає, вважає експерт.

"Ми повинні десь знайти ще піврічний бюджет України. Реально? Ні. Де взяти це? Якщо навіть колективна Європа заявляє про те, що її склади з озброєнням та військовою технікою спустошені", — заявив Селезньов.

На думку експерта, коли президент Зеленський говорив про зростання армії, він хотів показати Європі ідею створення "європейської армії на фондах українських сил оборони". Таким способом країни ЄС могли б отримати захист від Володимира Путіна, який заявив, що його мета — не лише контроль над Україною. Очільник Кремля намагається відігнати НАТО до кордонів 1997 року і він готовий зробити це воєнним шляхом, нагадав експерт. І тоді ЄС, а особливо країнам Східної Європи, стануть у нагоді українці, пояснив Селезньов можливі ідеї Зеленського.

"Самотужки витягнути збройне протистояння з армією, яка і досі вважається другою за міццю у світі, нереально. Лише союзницькі договірні взаємостосунки і комунікації спроможні цю історію витягнути", — наголосив військовий експерт.

Українська армія — деталі

Зазначимо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції та пояснив, як українці можуть захиститись від наступу РФ. Зокрема, політик говорив про необхідність зростання армії до 1,5 млн осіб і це буде коштувати 60 млрд дол. На його думку, така кількість військових може вберегти Україну, якщо НАТО від цього відмовиться.

Тим часом у січні 2024 року в інтерв'ю ARD Зеленський повідомив, що загальна чисельність ЗСУ — 880 тис. осіб. Водночас у листопаді 2024 року видання the Financil Times оцінило мобілізаційний резерв України. Аналітики підрахували, що загальна кількість чоловіків від 25 до 60 років — 11,1 млн осіб. З них резерв мобілізації — 3,7 млн.

Нагадуємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулась зустріч делегацій США та РФ, які намагаються відновити відносини. Тим часом 17 лютого відбувся саміт ЄС, на якому Франція намагалась переконати європейців відправити війська в Україну.