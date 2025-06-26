"Людей бы не завел": военный рассказал о реальном состоянии фортификаций на фронте

Некоторые фортификационные сооружения на фронте были построены без учета реалий сегодняшнего дня по устаревшим планам. Военным при этом приходится или пользоваться уже вырытыми окопами, или копать новые прямо под вражеским огнем, рассказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик.

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Комментируя некоторые позиции, военный ВСУ отметил, что они напоминают схемы еще времен Второй мировой войны. Об этом он рассказал во время интервью для издания LIGA.net.

"Я в такой окоп ни людей бы не завел, ни сам бы не зашел работать", — признался Петр Кузик.

По мнению военного, некоторые фортификационные сооружения на фронте могли строиться без учета реалий ведения современной войны и по устаревшим планировкам. Поэтому подразделение Кузика заходит на уже вырытые окопы или же вынуждено действовать прямо под российскими атаками, роя новые окопы.

Военный также озвучил несколько причин, которые, по его мнению, вызвали такое состояние фортификационных сооружений на фронте:

коррупция;

профессиональная некомпетентность, отсутствие опыта;

"пофигизм" — равнодушие исполнителей.

Кузик предполагает, что для кого-то этот процесс является целью заработка, а кто-то "хочет выслужиться"

При этом, по мнению Петра Кузика, тем, кто отвечает за строительство фортификационных сооружений на фронте, стоило бы только представить, "если бы их сыновья были бы в пехоте", и тогда бы эти сооружения отвечали требованиям надежности.

Проблемы при возведении фортификационных сооружений

Некоторые эксперты, в частности военный обозреватель Денис Попович, комментируя фортификационные сооружения на границе с Россией, уверяют, что их возведение опасно. Дело в том, что россияне в таких районах регулярно осуществляют обстрелы. В частности речь идет о ситуации в Сумской области, приграничье которой ВС РФ накануне летнего наступления интенсивно обстреливали.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин 17 июня рассказал, что оборонительные сооружения в Сумской области строились в спешке под российскими атаками. Поэтому надежных укреплений в регионе он не увидел.

Напомним, 20 июня в DeepState показали сваленные "зубы дракона" в Сумской области, назвав их "подарком" для ВС РФ.

Также 15 июня аналитики DeepState рассказали о строительстве подземных позиций в Днепропетровской области.