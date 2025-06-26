"Людей би не завів": військовий розповів про реальний стан фортифікацій на фронті

Деякі фортифікаційні споруди на фронті були побудовані без урахування реалій сьогодення за застарілими планами. Військовим при цьому доводиться або послуговуватися вже виритими окопами, або копати нові прямо під ворожим вогнем, розповів командир батальйону "Свобода" Петро Кузик.

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Коментуючи деякі позиції, військовий ЗСУ зазначив, що вони нагадують схеми ще часів Другої світової війни. Про це він розповів під час інтерв'ю для видання LIGA.net.

"Я в такий окоп ні людей би не завів, ні сам би не зайшов працювати", — зізнався Петро Кузик.

На думку військового, деякі фортифікаційні споруди на фронті могли будуватися без врахування реалій ведення сучасної війни та за застарілими плануваннями. Через це підрозділ Кузика заходить на вже вириті окопи або ж змушений діяти прямо під російськими атаками, риючи нові окопи.

Військовий також озвучив кілька причин, які, на його думку, спричинили такий стан фортифікаційних споруд на фронті:

корупція;

фахова некомпетентність, відсутність досвіду;

"пофігізм" — байдужість виконавців.

Кузик припускає, що для когось цей процес є метою заробітку, а хтось "хоче вислужитись"

При цьому, на думку Петра Кузика, тим, хто відповідає за будівництво фортифікаційних споруд на фронті, варто було б лише уявити, "якби їхні сини були б у піхоті", і тоді б ці споруди відповідали вимогам надійності.

Проблеми під час зведення фортифікаційних споруд

Деякі експерти, зокрема військовий оглядач Денис Попович, коментуючи фортифікаційні споруди на кордоні з Росією, запевняють, що їхнє зведення є небезпечним. Річ у тому, що росіяни у таких районах регулярно здійснюють обстріли. Зокрема йдеться про ситуацію у Сумській області, прикордоння якої ЗС РФ напередодні літнього наступу інтенсивно обстрілювали.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін 17 червня розповів, що оборонні споруди у Сумській області будувалися поспіхом під російськими атаками. Через це надійних укріплень у регіоні він не побачив.

Нагадаємо, 20 червня у DeepState показали звалені "зуби дракона" у Сумській області, назвавши їх "подарунком" для ЗС РФ.

Також 15 червня аналітики DeepState розповіли про будівництво підземних позицій у Дніпропетровській області.