"Самая большая тревога" среди россиян: обозреватель объяснил, для чего Путину нужно воздушное перемирие

Регулярные атаки дронов по России, в частности поражение нефтеперерабатывающих заводов и других объектов, вызывают ряд экономических проблем, а также стали одной из главных причин тревожности среди населения. В связи с этим президент Владимир Путин требует воздушного перемирия.

Путину необходимо перемирие в небе, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, а также уменьшить негативные эмоции среди населения, которое страдает из-за неудобств, вызванных регулярными атаками БпЛА. Об этом рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в комментарии "24 каналу".

Эксперт отметил, что в течение последних нескольких недель дроны поразили несколько нефтеперерабатывающих заводов в России. Так, 8 августа в Генштабе ВСУ подтвердили в частности удар по Афипскому НПЗ, имеющему стратегическое значение для России, а в ночь на 10 августа дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который вскоре прекратил прием нефти.

Кроме того, знаковым был удар по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми, расположенному на расстоянии около 1700 километров, который дронам удалось поразить 10 августа впервые.

Эти и другие удары создают проблему для российской экономики в частности из-за нарастания дефицита бензина. Эксперт отмечает, что иногда цены на оптовых биржах растут на несколько процентов в течение дня.

Кроме экономической проблемы, атаки дронов влияют и на самих жителей России. Это демонстрируют результаты опроса, которые показывают, что атаки стали одной из главных причин тревожности среди россиян.

"Есть контролируемые и неискренние опросы. Но даже там атаки дронов вышли на 1 место в России среди причин тревожности. Это — самая большая для них тревога", — отметил Ширяев.

По его словам, россиян пугают не столько фотографии атакованных горящих НПЗ, как кадры из местных аэропортов, в которых регулярно возникает хаос и серьезные задержки в рейсах на фоне атак БпЛА.

Воздушное перемирие Путина: что известно

5 августа источники Bloomberg узнали, что Владимир Путин может предложить Украине воздушное перемирие. Это, как пояснило медиа, означает временную паузу в ракетных и дроновых атаках, что россияне могут предложить в качестве жеста перед президентом США Дональдом Трампом, демонстрируя якобы готовность к мирным решениям.

На такую новость в Украине отреагировали с недоверием. Так, 6 августа глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что россияне не планируют завершать войну, а такое предложение от Путина назвал "ловушкой".

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментарии для агентства РБК-Украина 7 августа заявил, что воздушное перемирие может принести "много горя" украинцам.