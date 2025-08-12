"Найбільша тривога" серед росіян: оглядач пояснив, для чого Путіну потрібне повітряне перемир'я

Регулярні атаки дронів по Росії, зокрема ураження нафтопереробних заводів та інших об'єктів, спричиняють низку економічних проблем, а також стали однією з головних причин тривожності серед населення. У зв'язку з цим президент Володимир Путін потребує повітряного перемир'я.

Related video

Путіну необхідне перемир'я у небі, аби стабілізувати економічну ситуацію, а також зменшити негативні емоції серед населення, яке потерпає через незручності, спричинені регулярними атаками БпЛА. Про це розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв у коментарі "24 каналу".

Експерт зауважив, що упродовж останніх кількох тижнів дрони уразили кілька нафтопереробних заводів у Росії. Так, 8 серпня у Генштабі ЗСУ підтвердили зокрема удар по Афіпському НПЗ, що має стратегічне значення для Росії, а у ніч на 10 серпня дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод, який невдовзі припинив прийом нафти.

Окрім того, знаковим був удар по нафтопереробному заводу у Республіці Комі, розташованому на відстані близько 1700 кілометрів, який дронам вдалося уразити 10 серпня вперше.

Ці та інші удари створюють проблему для російської економіки зокрема через наростання дефіциту бензину. Експерт зазначає, що іноді ціни на оптових біржах зростають на кілька відсотків упродовж дня.

Окрім економічної проблеми, атаки дронів впливають і на самих мешканців Росії. Це демонструють результати опитування, які показують, що атаки стали однією з головних причин тривожності серед росіян.

"Є контрольовані та нещирі опитування. Але навіть там атаки дронів вийшли на 1 місце в Росії серед причин тривожності. Це – найбільша для них тривога", — зазначив Ширяєв.

За його словами, росіян лякають не стільки фотографії атакованих НПЗ, що палають, як кадри з місцевих аеропортів, у яких регулярно виникає хаос та серйозні затримки у рейсах на тлі атак БпЛА.

Повітряне перемир'я Путіна: що відомо

5 серпня джерела Bloomberg дізналися, що Володимир Путін може запропонувати Україні повітряне перемир'я. Це, як пояснило медіа, означає тимчасову паузу в ракетних та дронових атаках, що росіяни можуть запропонувати у ролі жесту перед президентом США Дональдом Трампом, демонструючи нібито готовність до мирних рішень.

На таку новину в Україні відреагували з недовірою. Так, 6 серпня голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що росіяни не планують завершувати війну, а таку пропозицію від Путіна назвав "пасткою".

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у коментарі для агентства РБК-Україна 7 серпня заявив, що повітряне перемир'я може принести "багато горя" українцям.