От них сбегали "беркуты" и "титушки": где воюют и что делают активисты "Правого сектора" (видео)

"Правый сектор" начинал на Майдане, выйдя на защиту Украины от пророссийских сил. Сегодня патриоты-добровольцы держат позиции на российско-украинской войне и чествуют павших побратимов. Среди бойцов, которые сегодня защищают Украину, есть полный кавалер ордена "За мужество", а среди погибших — "Герой Украины". Чем занимаются активисты "Правого сектора" на четвертый год большой войны?

"Правый сектор" — национально-освободительное движение, созданное 28 ноября 2013 года, в первые дни Революции Достоинства. Активисты ПС участвовали в событиях на Майдане, сражались с "Беркутом" и "титушками". С весны 2014 года — присоединились к добровольческим подразделениям в АТО. Позже образовалось две ветви — Украинская добровольческая армия "Правый сектор" и Добровольческий украинский корпус "Правый сектор". На 12 годовщину патриотического движения Фокус собрал информацию, чем занимаются активисты-добровольцы во время большой войны.

Правый сектор на большой войне с РФ

Обе ветви политического движения присоединились к боям во время российско-украинской войны.

Украинская добровольческая армия — формирование на основе "Правого сектора", которое возглавляет Дмитрий Ярош. В состав УДА ПС вошли отдельные добровольческие формирования времен АТО. Во время большой войны добровольцы стали частью ВСУ и воюют в подразделениях "Арей", "Волынь", "Сокол", а также в волонтерском медицинском батальоне "Госпитальеры" и др. На странице Facebook есть кадры работы бойцов УДА. Например, 24 ноября 2025 года операторы БпЛА ОШБ "Арей" показали, как выслеживают противника. Видео за декабрь 2024 года — бои в Курской области РФ.

Правый сектор — бойцы УДА на полигоне, осень 2025 года Фото: Украинская добровольческая армия УДА / Facebook

Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор" — объединение добровольцев воевало во время АТО, а с 2022 года ДУК стал основой 67 отдельной механизированной бригады ВСУ. Бригада освобождала села в Черниговской области в первые недели войны, участвовала в Харьковской операции, в боях под Бахмутом и Кременной. В апреле 2024 года из-за сложностей на позициях в бригаде начались проверки, а штурмовой батальон стал отдельной воинской частью.

На странице Facebook бригады есть рассказ комбата Владислава Даценко 67 ОШБр о событиях на Александровско-Новопавловском направлении.

"Правый сектор" в Instagram вспоминает о павших побратимах. 13 ноября — годовщина гибели воина Павла Ведибиды "Оболончика". Кроме того, поздравили с наградой активиста ПС с Тернопольщины Ивана Тима с позывным "Найк": он стал полным кавалером ордена "За мужество". 5 апреля — поздравляли с днем рождения руководителя харьковского штаба Юрия Лихота (друг "Дрымба").

Члены "Правого сектора" — известные бойцы и активисты

Дмитрий Ярош — политик и общественный активист, лидер и основатель организации "Правый сектор", участник АТО. Во время полномасштабного вторжения Ярош помогает военным, встречается с влиятельными политическими и общественными деятелями, реагирует на военные события в Украине. На странице Facebook Яроша — рассказы о бойцах УДА, встреча с командиром добровольческого батальона им. Шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским. Есть комментарий о начальнике штурмовых войск Валентине Манько, о котором положительно отозвались в ОШБ "Арей".

Валентин Манько — полковник, начальник штурмовых войск ВСУ, назначен на должность осенью 2025 года. В 2014 году Манько создал добровольческий батальон из 1400 бойцов в составе ДУК "Правый сектор". Во время полномасштабной войны — командовал 33 отдельным штурмовым полком.

Осенью 2025 года в сети возник скандал из-за российской музыки в TikTok Манька и из-за публикации видео с картой фронта. Последние обращения начальник штурмовых войск ВСУ — о сдерживании ВС РФ на Покровском, Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.

Сергей Стерненко — глава одесского отделения "Правого сектора" (2014-2017 гг.). Основное направление работы Стерненко во время большой войны — сбор средств на покупку дронов для украинской армии. Например, в июле 2024 года он сообщил, что удалось собрать 82 млн грн на 5400 FPV-дронов. В ноябре 2025 года Стерненко рассказал о результатах проекта "Шахедорез". Оказалось, что беспилотники, купленные на деньги украинцев, уничтожили более 1 тыс. "Шахедов".

Дмитрий Коцюбайло — "Герой Украины", командир батальона "Волки да Винчи", который стал членом ДУК "Правый сектор" в 2014 году и воевал в 67 штурмовом батальоне. Когда началась большая война он вернулся в армию, возглавил штурмовую роту, воевал на востоке. Коцюбайло погиб во время обстрела 7 марта 2023 года под Бахмутом.

Демьян Ганула — общественный деятель и волонтер, руководитель силового блока "Правого сектора" в Одессе. Демьян участвовал в событиях 2 мая 2014 года на Куликовом поле. 14 марта 2025 года Демьяна Ганула застрелили посреди дня в центре Одессы, а перед этим стало известно о вознаграждении от россиян в размере 10 тыс. долл. за его убийство.

Отметим, Фокус писал о Сергее Коновалове — кинооператоре, режиссере, бойце ВСУ с позывным "Норд", члене "Правого сектора", который воевал с российскими оккупантами. Коновалов погиб, выполняя боевое задание, в апреле 2024 года.

Напоминаем, 30 сентября 2025 года 54-летие отметил лидер УДА "Правый сектор" Дмитрий Ярош: Фокус узнал, чем занимается человек, которого боялись в РФ.