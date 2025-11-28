Від них тікали "беркути" й "тітушки": де воюють та що роблять активісти "Правого сектора" (відео)

"Правий сектор" починав на Майдані, вийшовши на захист України від проросійських сил. Сьогодні патріоти-добровольці тримають позиції на російсько-українській війні та вшановують полеглих побратимів. Серед бійців, які сьогодні боронять Україну, є повний кавалер ордена "За мужність", а серед загиблих — "Герой України". Чим займаються активісти "Правого сектора" на четвертий рік великої війни?

"Правий сектор" — національно-визвольний рух, створений 28 листопада 2013 року, у перші дні Революції Гідності. Активісти ПС брали участь у подіях на Майдані, бились з "Беркутом" та "тітушками". З весни 2014 року — приєднались до добровольчих підрозділів в АТО. Згодом утворилось дві гілки — Українська добровольча армія "Правий сектор" та Добровольчий український корпус "Правий сектор". На 12 річницю патріотичного руху Фокус зібрав інформацію, чим займаються активісти-добровольці під час великої війни.

Правий сектор на великій війні з РФ

Обидві гілки політичного руху долучились до боїв під час російсько-української війни.

Українська добровольча армія — формування на основі "Правого сектору", яке очолює Дмитро Ярош. До складу УДА ПС увійшли окремі добровольчі формування часів АТО. Під час великої війни добровольці стали частиною ЗСУ і воюють у підрозділах "Арей", "Волинь", "Сокіл", а також у волонтерському медичному батальйоні "Госпітальєри" та ін. На сторінці Facebook є кадри роботи бійців УДА. Наприклад, 24 листопада 2025 року оператори БпЛА ОШБ "Арей" показали, як вистежують противника. Відео за грудень 2024 — бої в Курській області РФ.

Правий сектор - бійці УДА на полігоні, осінь 2025 року Фото: Українська добровольча армія УДА / Facebook

Добровольчий Український Корпус "Правий сектор" — об’єднання добровольців воювало під час АТО, а з 2022 року ДУК став основою 67 окремої механізованої бригади ЗСУ. Бригада звільняла села у Чернігівській області у перші тижні війни, брала участь у Харківській операції, у боях під Бахмутом та Кремінною. У квітні 2024 року через складнощі на позиціях у бригаді почались перевірки, а штурмовий батальйон встав окремою військовою частиною.

На сторінці Facebook бригади є розповідь комбата Владислава Даценка 67 ОШБр про події на Олександрівсько-Новопавлівському напрямку.

"Правий сектор" в Instagram згадує про полеглих побратимів. 13 листопада — річниця загибелі воїна Павла Ведибіди "Оболончика". Крім того, привітали з нагородою активіста ПС з Тернопільщини Івана Тима з позивним "Найк": став повним кавалером ордена "За мужність". 5 квітня — вітали з днем народження керівника харківського штабу Юрія Лихота (друг "Дримба").

Члени "Правого сектора" — відомі бійці та активісти

Дмитро Ярош — політик та громадський активіст, лідер та засновник організації "Правий сектор", учасник АТО. Під час повномасштабного вторгнення Ярош допомагає військовим, зустрічається з впливовими політичними та громадськими діячами, реагує на воєнні події в Україні. На сторінці Facebook Яроша – розповіді про бійців УДА, зустріч з командиром добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським. Є коментар про начальника штурмових військ Валентина Манька, про якого позитивно відгукнулись в ОШБ "Арей".

Валентин Манько — полковник, начальник штурмових військ ЗСУ, призначений на посаду восени 2025 року. У 2014 році Манько створив добровольчий батальйон зі 1400 бійців у складі ДУК "Правий сектор". Під час повномасштабної війни — командував 33 окремим штурмовим полком.

Восени 2025 року у мережі виник скандал через російську музику у TikTok Манька та через публікацію відео з картою фронту. Останні звернення начальник штурмових військ ЗСУ — про стримування ЗС РФ на Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.

Сергій Стерненко — очільник одеського відділення "Правого сектору" (2014-2017 рр.). Основний напрямок роботи Стерненка під час великої війни — збір коштів на купівлю дронів для українського війська. Наприклад, у липні 2024 року він повідомив, що вдалось зібрати 82 млн грн на 5400 FPV-дронів. У листопаді 2025 року Стерненко розповів про результати проєкту "Шахедоріз". З’ясувалось, що безпілотники, придбані на гроші українців, знищили понад 1 тис. "Шахедів".

Дмитро Коцюбайло — "Герой України", командир батальйону "Вовки да Вінчі", який став членом ДУК "Правий сектор" у 2014 році та воював у 67 штурмовому батальйоні. Коли почалась велика війна він повернувся у військо, очолив штурмову роту, воював на сході. Коцюбайло загинув під час обстрілу 7 березня 2023 року під Бахмутом.

Дем’ян Ганула — громадський діяч та волонтер, керівник силового блоку "Правого сектора" в Одесі. Дем’ян брав участь у подіях 2 травня 2014 року на Куликовому полі. 14 березня 2025 року Дем’яна Ганула застрелили посеред дня в центрі Одеси, а перед цим стало відомо про винагороду від росіян у розмірі 10 тис. дол. за його убивство.

Зазначимо, Фокус писав про Сергія Коновалова — кінооператора, режисера, бійця ЗСУ з позивним "Норд", члена "Правого сектору", який воював з російськими окупантами. Коновалов загинув, виконуючи бойове завдання, у квітні 2024 року.

