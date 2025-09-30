Його візиток боялись у Кремлі: чим займається Дмитро Ярош на третій рік війни РФ

У 2014 році Кремль шукав "візитки Яроша" під час надзвичайних подій та лякав ними жителів окупованого Криму та Донбасу. Пропаганда РФ виставляла Дмитра Яроша небезпечним злочинцем, який загрожує росіянам. Чим у 2025 році займається людина, яку 10 років тому боялась Москва?

Related video

30 вересня 2025 року політик та громадський діяч, засновник "Правого сектору", командир Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош святкує 54-річчя. Як один із засновників УДА, він коментує ситуацію на фронті, організовує допомогу побратимам. Тим часом побратими-добровольці беруть участь у реальних бойових діях та втримують наступ ЗС РФ. Фокус зібрав інформацію про Дмитра Яроша, який на сьогодні не входить у командування ЗСУ, але підтримує однодумців.

Дмитро Ярош — біографія

Дмитро Ярош, український політик та педагог за освітою, активний діяч патріотичних сил та учасник Революції Гідності, 30 вересня 1971 року народився у місті Кам'янське Дніпропетровської області. За часів СРСР він оголосив голодування в армії, оскільки вимагав переведення в Україну, служачи в Іркутську, ідеться у розслідуванні українського журналіста Сергія Руденка. Згодом — став членом правозахисної Гельсінської спілки та партії "Народний рух", був одним із засновників всеукраїнської організації "Тризуб" імені Степана Бандери.

Дмитро Ярош — історія життя екслідера "Правого сектору"

У публічному полі Ярош з'явився саме під час подій на Майдані у 2013–2014 рр. Після побиття студентів бійцями "Беркуту", громадський активіст разом з однодумцями з ультрапатріотичних сил створили "Правий сектор" — угрупування, яке мало на меті, зокрема, захистити повстанців та спинити тодішнього президента Віктора Януковича. У лютому Дмитро Ярош зустрівся з Януковичем, але відмовився капітулювати. Втім, 21 лютого стало відомо про домовленості інших лідерів Майдану з тодішнім главою держави, а вже наступного дня той втік з Києва, а згодом — з України. Тим часом почалось гібридне вторгнення РФ і саме тоді пропаганда РФ вигадала "жахачку" для росіян — так звані "візитівки Яроша".

"Правий сектор" та "візитівки Яроша"

Угрупування "Правий сектор" об'єдналось з іншими правими рухами й в підсумку утворилась партія "Правий сектор", очолювана Дмитром Ярошем, розповіли на "Українській правді". Згодом активіст балотувався на посаду президента, але набрав 0,7% голосів. Тим часом нова політична сила не потрапила у Верховну Раду. Вже у 2015 році Дмитро Ярош пішов з посади керівника: пояснив, що має інші погляди на майбутнє України, тому й пішов, але планує створити нову політичну силу.

Дмитро Ярош — результати виборів президента у 2014 році Фото: Вікіпедія

На діяльність Яроша відреагували у РФ. Під час гібридного вторгнення росіян на Донбас, у квітні 2014 року, відбулась сутичка, внаслідок якої загинув водій авто у Донецькій області. 20 квітня у російських пропагандистських ЗМІ з'явився репортаж про подію, яка сталась у Слов'янську. Росіяни заявили, що на сидінні авто відшукали візитівку "Правого сектору": вважалось, що це підтверджує причетність активіста до інциденту. Згодом Дмитро Ярош підтвердив, що у місті на той час дійсно загинув побратим, який мав такі візитівки.

Дмитро Ярош — візитівка "Правого сектору"

Після події у Слов'янську спецслужби РФ карали людей, причетних до чорно-червоних карток. Наприклад, у 2015 році оштрафували журналіста, який опублікував у соцмережах відповідне фото. Крім того, у листопаді 2016 посадили на 19 років українця в Криму. Росіяни заявили, що ідеться про начебто працівника ГУР, у якого, зокрема, відшукали "візитівку Яроша".

Ярош під час вторгнення РФ

2 листопада 2021 року, поки тривало гібридне вторгнення РФ, Дмитро Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім, вже за добу медіа повідомили про його звільнення: припускали, що так вирішили через "одіозність" активіста.

Під час повномасштабного вторгнення Дмитро Ярош не мобілізувався до лав ЗСУ і не пішов добровольцем. Перед цим медіа писали про важке поранення у 2015 році, коли він брав участь у відбитті гібридної агресії росіян на Донбасі. Активіст потрапив під удар РСЗВ "Град" і осколки посікли руку та інші частини тіла. Яроша підлікували, але у січні 2022 році він опинився в лікарні: з'явились ускладнення і його знов прооперували.

З 2015 року активіст створив Українську добровольчу армію (УДА): її бійці з перших днів вторгнення РФ у 2022 році пішли на фронт. Ярош повідомив, що до українського війська приєднались перший, третій, п'ятий, восьмий батальйони зведеного загону УДА Південь і окремі бойові групи медбату "Госпітальєри". На сторінці УДА вказано, що Дмитро Ярош є командиром добровольчого угрупування.

Тим часом у мережі є заяви активіста у 2025 році. Наприклад, у травні 2025 року Дмитро Ярош звернувся до заступника глави радбезу РФ Дмитра Медведєва. Медведєв вкотре пригрозив Україні, у відповідь Ярош порадив росіянину "померти від алкоголізму" і назвав його "дегенератом, клоуном і малим дебільним орком". У січні того ж року він розповів про спробу здійснити переворот у Білорусі: пояснив, що спроба не вдалась через відсутність підтримки у місцевих олігархів.

Ще один коментар Дмитра Яроша з'явився у червні. Активіст звернувся до громадян Польщі, які почали виступати проти українців та згадувати про Волинську трагедію. З його слів, українці "завжди воюють проти поневолювачів" і водночас не зважають на кольори прапорів. З огляду на це він порадив полякам "не робіть з нас ворогів" і пам'ятати, що Україна бореться за свою та їхню незалежність.

На сторінці Facebook Яроша є повідомлення про діяльність побратимів, а 29 вересня він написав про новий етап боротьби України про незалежність.

Дмитро Ярош — коментар щодо поточної ситуації на війні РФ Фото: Скриншот

Один з попередніх дописів політичного діяча стосувався заяви президента Дональда Трампа, який начебто змінив ставлення до України. Дмитро Ярош попередив, що "не варто слухати те, що Дональд (вже не Фредерикович), верзе".

Нагадуємо, 28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про ставлення РФ до завершення війни в Україні.