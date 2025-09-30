Его визиток боялись в Кремле: чем занимается Дмитрий Ярош на третий год войны РФ

В 2014 году Кремль искал "визитки Яроша" во время чрезвычайных происшествий и пугал ими жителей оккупированного Крыма и Донбасса. Пропаганда РФ выставляла Дмитрия Яроша опасным преступником, который угрожает россиянам. Чем в 2025 году занимается человек, которого 10 лет назад боялась Москва?

30 сентября 2025 года политик и общественный деятель, основатель "Правого сектора", командир Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош отмечает 54-летие. Как один из основателей УДА, он комментирует ситуацию на фронте, организует помощь побратимам. Тем временем побратимы-добровольцы участвуют в реальных боевых действиях и удерживают наступление ВС РФ. Фокус собрал информацию о Дмитрии Яроше, который на сегодня не входит в командование ВСУ, но поддерживает единомышленников.

Дмитрий Ярош — биография

Дмитрий Ярош, украинский политик и педагог по образованию, активный деятель патриотических сил и участник Революции Достоинства, 30 сентября 1971 года родился в городе Каменское Днепропетровской области. Во времена СССР он объявил голодовку в армии, поскольку требовал перевода в Украину, служа в Иркутске, говорится в расследовании украинского журналиста Сергея Руденко. Позже — стал членом правозащитного Хельсинского союза и партии "Народный рух", был одним из основателей всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры.

Дмитрий Ярош — история жизни экс-лидера "Правого сектора"

В публичном поле Ярош появился во время событий на Майдане в 2013-2014 гг. После избиения студентов бойцами "Беркута", общественный активист вместе с единомышленниками из ультрапатриотических сил создали "Правый сектор" — группировку, которая имела целью, среди прочего, защитить повстанцев и остановить тогдашнего президента Виктора Януковича. В феврале Дмитрий Ярош встретился с Януковичем, но отказался капитулировать. Впрочем, 21 февраля стало известно о договоренностях других лидеров Майдана с тогдашним главой государства, а уже на следующий день тот бежал из Киева, а затем — из Украины. Между тем началось гибридное вторжение РФ и именно тогда пропаганда РФ придумала "страшилку" для россиян — так называемые "визитки Яроша".

"Правый сектор" и "визитки Яроша"

Группировка "Правый сектор" объединилась с другими правыми движениями и в итоге образовалась партия "Правый сектор", возглавляемая Дмитрием Ярошем, рассказали на "Украинской правде". Позже активист баллотировался на пост президента, но набрал 0,7% голосов. Между тем новая политическая сила не попала в Верховную Раду. Уже в 2015 году Дмитрий Ярош ушел с должности руководителя: объяснил, что имеет другие взгляды на будущее Украины, поэтому и покинул пост, планируя создать новую политическую силу.

Дмитрий Ярош — результаты выборов президента в 2014 году Фото: Википедия

На деятельность Яроша отреагировали в РФ. Во время гибридного вторжения россиян на Донбасс, в апреле 2014 года, произошла стычка, в результате которой погиб водитель авто в Донецкой области. 20 апреля в российских пропагандистских СМИ появился репортаж о событии, которое произошло в Славянске. Россияне заявили, что на сиденье авто нашли визитку "Правого сектора": считалось, что это подтверждает причастность активиста к инциденту. Позже Дмитрий Ярош подтвердил, что в городе в то время действительно погиб побратим, который имел такие визитки.

Дмитрий Ярош — визитная карточка "Правого сектора"

После события в Славянске спецслужбы РФ наказывали людей, причастных к черно-красным карточкам. Например, в 2015 году оштрафовали журналиста, который опубликовал в соцсетях соответствующее фото. Кроме того, в ноябре 2016 посадили на 19 лет украинца в Крыму. Россияне заявили, что речь идет о якобы работнике ГУР, у которого, среди прочего, нашли"визитку Яроша".

Ярош во время вторжения РФ

2 ноября 2021 года, пока продолжалось гибридное вторжение РФ, Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, уже через сутки медиа сообщили о его увольнении: предполагали, что так решили из-за "одиозности" активиста.

Во время полномасштабного вторжения Дмитрий Ярош не мобилизовался в ряды ВСУ и не пошел добровольцем. Перед этим медиа писали о тяжелом ранении в 2015 году, когда он участвовал в отражении гибридной агрессии россиян на Донбассе. Активист попал под удар РСЗО "Град" и осколки посекли руку и другие части тела. Яроша подлечили, но в январе 2022 году он оказался в больнице: появились осложнения и его вновь прооперировали.

С 2015 года активист создал Украинскую добровольческую армию (УДА): ее бойцы с первых дней вторжения РФ в 2022 году ушли на фронт. Ярош сообщил, что к украинским войскам присоединились первый, третий, пятый, восьмой батальоны сводного отряда УДА Юг и отдельные боевые группы медбата "Госпитальеры". На странице УДА указано, что Дмитрий Ярош является командиром добровольческой группировки.

Между тем в сети есть заявления активиста в 2025 году. Например, в мае 2025 года Дмитрий Ярош обратился к заместителю главы совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Медведев в очередной раз пригрозил Украине, в ответ Ярош посоветовал россиянину "умереть от алкоголизма" и назвал его "дегенератом, клоуном и маленьким дебильным орком". В январе того же года он рассказал о попытке осуществить переворот в Беларуси: объяснил, что попытка не удалась из-за отсутствия поддержки у местных олигархов.

Еще один комментарий Дмитрия Яроша появился в июне. Активист обратился к гражданам Польши, которые начали выступать против украинцев и вспоминать о Волынской трагедии. По его словам, украинцы "всегда воюют против поработителей" и при этом не обращают внимания на цвета флагов. Учитывая это, он посоветовал полякам "не делайте из нас врагов" и помнить, что Украина борется за свою и их независимость.

На странице Facebook Яроша есть сообщения о деятельности побратимов, а 29 сентября он написал о новом этапе борьбы Украины о независимости.

Дмитрий Ярош — комментарий относительно текущей ситуации на войне РФ Фото: Скриншот

Одно из предыдущих сообщений политического деятеля касалось заявления президента Дональда Трампа, который якобы изменил отношение к Украине. Дмитрий Ярош предупредил, что "не стоит слушать то, что Дональд (уже не Фредерикович), несет".

Напоминаем, 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал об отношении РФ к завершению войны в Украине.