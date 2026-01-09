Операция США по танкерам: как захватили пять из 16 кораблей, которые сбежали из Венесуэлы (видео)

Днем 9 января береговая охрана Соединенных Штатов Америки взяла на абордаж нефтяной танкер Olina (ранее — Minerva M, Magnus, British Mallard). Инцидент произошел в Карибском бассейне, а преследование началось 10 декабря, когда Вашингтон заблокировал порты Венесуэлы. Как Пентагон поступил с танкерами, которые не подчинились приказу и попытались сбежать от решения президента США Дональда Трампа?

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала кадры захвата танкера Oliva, который провели "безопасно и эффективно". На видео с места событий — подразделение военнослужащих армии США, которые высадились на корабль с вертолета и взяли судно под контроль, используя стрелковое оружие и гранаты с газом. Фокус решил собрать информацию о спецоперации по захвату танкеров "теневого флота". Как в течение месяца догоняли и задержали треть кораблей, которые пытались сбежать из-под Венесуэлы?

США и танкеры — детали

Спецоперация США по танкерам началась 10 декабря, но блокирование портов Венесуэлы началось неделей позже, 16 декабря, напомнило медиа The New York Times. Через месяц, ориентировочно 5 января 2026 года, группа судов попыталась обойти блокаду: они вырвались из порта и бросились плыть через Атлантический океан. Один корабль, Sophia, свернул в сторону Карибов, и его уже задержали, а остальные рванули вглубь Атлантики, говорится в статье. Корабли разделились: четыре двинулись на восток и прошли уже 400 миль, пять — на северо-восток Карибского бассейна, еще один — возле Колумбии, а где остальные пять, пока не выяснили.

США и танкеры — подсанкционные танкеры, которые убегают от Венесеулы Фото: The New York Times

В статье отметили, что беглые танкеры начали массово переходить под юрисдикцию РФ или заявлять, что они на самом деле российские. В частности, судно Veronica стало Galileo, Bella 1 стал Marinera, а Hyperion сменил не название, а только флаг (был гамбийским, стал российским). NYT объяснило, что такие действия стали массовыми после того, как США начали преследовать и арестовывать корабли, на которые наложили санкции из-за перевозки нефти и других товаров в Венесуэлу и Иран.

Как США захватывали танкеры

Фокус писал о захвате пяти из 16 танкеров, за которыми бросилась вдогонку береговая охрана США после их бегства из портов Венесуэлы.

10 декабря 2025 года — танкер Skipper стал первым, который захватили американцы. О задержании сообщил лично президент США Дональд Трамп. На видео — высадка пехотинцев с вертолетов Black Hawk. На портале Marrine Traffic написали, что судно перевозило нефть Merey из Венесуэлы, а после его задержания стремительно выросла цена на нефть.

20 декабря 2025 года — танкер Centuries. Береговая охрана США двое суток преследовала корабль, который плавал под кораблем Панамы, но принадлежал Китаю. О спецоперации написала Кристи Ноэм в соцсети X и показала восьмиминутное видео, на котором бойцы армии США берут под контроль подсанкционный танкер. Западные медиа написали, что корабль был нагружен 1,8 млн баррелей нефти и якобы не находился в санкционных списках США.

7 декабря 2026 года — танкер Bella-1 (затем переименовался в Marinera) и Sophia. Сначала береговая охрана США несколько дней преследовала Bella-1, пока однажды на борту судна капитан не нарисовал российский флаг. После этого РФ попросила американцев не нападать на танкер, но спецоперация все же состоялась. При этом на выручку Marinera двинулась подводная лодка и другие корабли российского флота, но они никак не помешали США взять под контроль подсанкционный танкер, который тайно возил нефть.

9 января 2026 года — танкер Olina. Корабль имеет размеры 252 на 44 м, и последний его флаг — Сан-Томе и Принсипи. Указанное имя появилось в 2025 году, а до того корабль назывался Minerva M: именно это судно фигурирует в санкционном списке США. Сначала западные издания сообщили, что береговая охрана США собирается взять на абордаж корабль, а уже через час появилось видео Кристи Ноэм с кадрами высадки.

Напоминаем, расследователи исследовали владельцев танкера Bella-1/Marinera и выяснили, что в 2025 году им завладел житель оккупированного Крыма.