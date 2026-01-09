Операція США щодо танкерів: як захопили п'ять з 16 кораблів, які втекти з Венесуели (відео)

Вдень 9 січня берегова охорона Сполучених Штатів Америки взяла на абордаж нафтовий танкер Olina (раніше — Minerva M, Magnus, British Mallard). Інцидент стався у Карибському басейні, а переслідування почалось 10 грудня, коли Вашингтон заблокував порти Венесуели. Як Пентагон вчинив з танкерами, які не підкорились наказу і спробували втекти від рішення президента США Дональда Трампа?

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем опублікувала кадри захоплення танкера Oliva, яке відбулась "безпечно та ефективно". На відео з місця подій — підрозділ військовослужбовців армії США, які висадились на корабель з вертольота та взяли судно під контроль, використовуючи стрілецьку зброю та гранати з газом. Фокус вирішив зібрати інформацію про спецоперацію із захоплення танкерів "тіньового флоту". Як протягом місяця наздоганяли та затримали третину кораблів, які намагались втекти з-під Венесуели?

США і танкери — деталі

Спецоперація США щодо танкерів почалась 10 грудня, але блокування портів Венесуели почалось тижнем пізніше, 16 грудня, нагадало медіа The New York Times. Через місяць, орієнтовно 5 січня 2026 року, група суден спробувала обійти блокаду: вони вирвались з порту та кинулись плисти через Атлантичний океан. Один корабель, Sophia, звернув у бік Карибів, і його вже затримали, а решта рвонула вглиб Атлантики, ідеться у статті. Кораблі розділились: чотири рушили на схід і пройшли вже 400 миль, п'ять — на північний схід Карибського басейну, ще один — біля Колумбії, а де решта п'ять, поки не з'ясували.

США і танкери - підсанкційні танкери, які тікають від Венесеули Фото: The New York Times

У статті зауважили, що танкери-втікачі почали масово переходити під юрисдикцію РФ або заявляти, що вони насправді російські. Зокрема, судно Veronica стало Galileo, Bella 1 став Marinera, а Hyperion змінив не назву, а лише прапор (був гамбійським, став російським). NYT пояснило, що такі дії стали масовими після того, як США почали переслідувати та арештовувати кораблі, на які наклали санкції через перевезення нафти та інших товарів у Венесуелу та Іран.

Як США захоплювали танкери

Фокус писав про захоплення п'яти з 16 танкерів, за якими кинулась навздогін берегова охорона США після їхньої втечі з портів Венесуели.

10 грудня 2025 року — танкер Skipper став першим, який захопили американці. Про затримання повідомив особисто президент США Дональд Трамп. На відео — висадка піхотинців з вертольотів Black Hawk. На порталі Marrine Traffic написали, що судно перевозило нафту Merey з Венесуели, а після його затримання стрімко зросла ціна на нафту.

20 грудня 2025 року — танкер Centuries. Берегова охорона США дві доби переслідувала корабель, який плавав під кораблем Панами, але належав Китаю. Про спецоперацію написала Крісті Ноем у соцмережі X та показала восьмихвилинне відео, на якому бійці армії США беруть під контроль підсанкційний танкер. Західні медіа написали, що корабель був навантажений 1,8 млн барелів нафти й начебто не перебував у санкційних списках США.

7 грудня 2026 року — танкер Bella-1 (потім перейменувався на Marinera) та Sophia. Спершу берегова охорона США кілька днів переслідувала Bella-1, аж доки одного дня на борту судна капітан не намалював російський прапор. Після цього РФ попросила американців не нападати на танкер, але спецоперація все ж відбулась. При цьому на виручку Marinera рушив підводний човен та інші кораблі російського флоту, але вони ніяк не завадили США взяти під контроль підсанкційний танкер, який таємно возив нафту.

9 січня 2026 року — танкер Olina. Корабель має розміри 252 на 44 м, і останній його прапор — Сан-Томе і Принсіпі. Вказане ім'я з'явилося у 2025 році, а до того корабель мав назву Minerva M: саме це судно фігурує у санкційному списку США. Спершу західні видання повідомили, що берегова охорона США збирається взяти на абордаж корабель, а вже за годину з'явилось відео Крісті Ноем з кадрами висадки.

Нагадуємо, розслідувачі дослідили власників танкера Bella-1/Marinera і з'ясували, що у 2025 році ним заволодів житель окупованого Криму.