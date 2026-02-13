Удары "Фламинго" по ГРАУ и Капустиному Яру: сколько ракет запустили и как обошли ПВО

В сети появилось видео с двумя пусками крылатых ракет FP-5 "Фламинго", которые стартовали с заснеженного полигона в неустановленной точке Украины. Ракеты добрались до военных целей на юге России: если бы летели по прямой, то попали бы за 400 км от линии фронта. Украинское Министерство обороны подтвердило оба удара, но российское — умолчало об атаке на особо важный объект. Чем примечательны удары "Фламинго" и что они рассказали о возможностях ракет?

Крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" добрались до арсенала ГРАУ и полигона "Капустин ЯР" и при этом двигались по сложной траектории на низкой высоте, чтобы обойти средства ПВО ВС РФ, объяснили аналитики. Не все ракеты долетели до цели, поскольку кадры с точек ударов показали меньше попаданий, чем стартовало средств поражения. Фокус собрал информацию из открытых источников о пусках "Фламинго", о которых стало известно в августе 2025 года, а первые боевые применения состоялись уже в 2026 году.

Ракета Фламинго — статистика ударов 2026 года

Об ударах ракет "Фламинго" в 2026 году известно по информации украинского командования и OSINTеров. Состоялось два пуска, и их подтвердил Генштаб ВСУ.

Первая серия ударов состоялись в январе, сообщило украинское командование. Ракеты "Фламинго" атаковали полигон "Капустин Яр", с которого по Украине запускали баллистические ракеты средней дальности "Орешник". На видео, опубликованном совладельцем компании-производителя Денисом Штилерманом, показали пуск четырех ракет. Согласно данным OSINTеров, было минимум два попадания. Командование заявило, что повредили два помещения, в которых проводят предстартовую подготовку ракет. Минобороны РФ умолчало об атаке на Капустин Яр, хотя в сети показали два спутниковых фото с поврежденными сооружениями.

Второй удар — в ночь с 11 на 12 февраля. Украинские крылатые ракеты долетели до арсенала ГРАУ возле села Котлубань в Волгоградской области РФ. В российских пабликах появились кадры со взрывами, пожаром и детонацией, а власти объявили эвакуацию. Генштаб ВСУ подтвердил атаку. При этом на видео Штилермана появилось, ориентировочно, шесть ракет, а российское командование заявило, что сбили вроде бы пять.

Заметим, что в 2025 году была информация о двух случаях, подтвержденных OSINTерами и источниками медиа. 23 сентября 2025 года в сети сообщили об ударе FP-5 по заводу "Скиф-М" в Белгороде: речь шла о попадании четырех ракет. Осенью якобы состоялся еще один удар. Согласно данным медиа Welt, три "Фламинго" ударили по базе ФСБ в Крыму, причем две попали, а третья ударила на расстоянии 70-200 м. Суммарно получается, что за полгода состоялось, ориентировочно, четыре случая применения "Фламинго" и использовали, вероятно, 17 ракет.

Ракета Фламинго — удары января-февраля 2026 года Фото: Google Maps

Особенности ударов "Фламинго"

Удар по полигону "Капустин Яр" показал, вероятно, проверенную боевую точность ракеты "Фламинго". OSINTеры опубликовали спутниковые снимки с последствиями удара. Выяснилось, что между точками удара 160 м, при этом FP-5 перед попаданием пролетели 400-600 км.

Ракета Фламинго — удар по полигону "Капустин Яр" Фото: Google Maps

Военные аналитики и эксперты исследовали случаи применения ракет "Фламинго", которые произошли в 2025-2026 годах. Авиаэксперт Константин Криволап пояснил, что в двух последних случаях средства поражения ударили по объектам, расположившись близко друг от друга в районе Володарской области РФ. Между ГРАУ и полигоном — около 120 км. При этом полигон — объект с усиленной ПВО, но эти системы, похоже, обошли украинские ракеты. Криволап сказал. что подобные цели защищали установки С-300, С-400, ЗРК "Бук". Спутники подтвердили попадание, следовательно ракета "Фламинго" научилась обходить средства ПВО противника.

Об этом же написали на портале Defense Express, уточнив, каким образом FP-5 обошла российскую оборону. По их мнению, ракета получила систему навигации TERCOM и при этом летели на сверхнизкой высоте. Низкая высота полета делала ее незаметной для радаров, а система помогала обходить изгибы рельефа.

