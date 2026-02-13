Удари "Фламінго" по ГРАУ та Капустиному Яру: скільки ракет запустили та як обійшли ППО

У мережі з'явилось відео з двома пусками крилатих ракет FP-5 "Фламінго", які стартували зі засніженого полігону у невстановленій точці України. Ракети дістались до військових цілей на півдні Росії: якби летіли по прямій, то влучили б за 400 км від лінії фронту. Українське Міністерство оборони підтвердило обидва удари, але російське — промовчало про атаку на особливо важливий об'єкт. Чим особливі застосування "Фламінго" та що вони розповіли про можливості ракет?

Крилаті ракети FP-5 "Фламінго" дістались до арсеналу ГРАУ та полігону "Капустин ЯР" і при цьому рухались складною траєкторією на низькій висоті, щоб обійти засоби ППО ЗС РФ, пояснили аналітики. Не усі ракети долетіли до цілі, оскільки кадри з місця ударів показали менше влучань, ніж стартувало засобів ураження. Фокус зібрав інформацію з відкритих джерел про пуски "Фламінго", про які стало відомо у серпні 2025 року, а перші бойові застосування відбулись вже у 2026 році.

Ракета Фламінго — статистика ударів 2026 року

Про удари ракет "Фламінго" у 2026 році відомо за інформацією українського командування та OSINTерів. Відбулось два пуски, і їх підтвердив Генштаб ЗСУ.

Перша серія ударів відбулись у січні, повідомило українське командування. Ракети "Фламінго" атакували полігон "Капустин Яр", з якого по Україні запускали балістичні ракети середньої дальності "Орешник". На відео, опублікованому співвласником компанії-виробника Денисом Штілерманом, показали пуск чотирьох ракет. Згідно з даними OSINTерів, було мінімум два влучання. Командування заявило, що пошкодили два приміщення, в яких проводять передстартову підготовку ракет. Міноборони РФ промовчало про атаку на Капустин Яр, хоч у мережі показали два супутникових фото з пошкодженими спорудами.

Другий удар — в ніч з 11 на 12 лютого. Українські крилаті ракети долетіли до арсеналу ГРАУ біля села Котлубань у Волгоградській області РФ. У російських пабліках з'явились кадри з вибухами, пожежею та детонацією, а влада оголосила евакуацію. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку. При цьому на відео Штілермана з'явилось, орієнтовно, шість ракет, а російське командування заявило, що збили начебто п'ять.

Зауважмо, що у 2025 році була інформація про два випадки, підтверджені OSINTерами та джерелами медіа. 23 вересня 2025 року у мережі повідомили про удар FP-5 по заводу "Скиф-М" у Бєлгороді: ішлося про влучання чотирьох ракет. Восени начебто відбувся ще один удар. Згідно з даними медіа Welt, три "Фламінго" вдарили по базі ФСБ в Криму, при чому дві влучили, а третя вдарила на відстані 70-200 м. Сумарно виходить, що за пів року відбулось, орієнтовно, чотири випадки застосування "Фламінго" і використали, ймовірно, 17 ракет.

Ракета Фламінго — удари січня-лютого 2026 року Фото: Google Maps

Особливості ударів "Фламінго"

Удар по полігону "Капустин Яр" показав, ймовірно, перевірену бойову точність ракети "Фламінго". OSINTери опублікували супутникові з наслідками удару. З'ясувалось, що між точками удару 160 м, при цьому FP-5 перед влучанням пролетіли 400-600 км.

Ракета Фламінго — удар по полігону "Капустин Яр" Фото: Google Maps

Воєнні аналітики та експерти дослідили випадки застосування ракет "Фламінго", які відбулись у 2025-2026 роках. Авіаексперт Костянтин Криволап пояснив, що у двох останніх випадках засоби ураження вдарили по об'єктах, розтававши близько один від одного у районі Володарської області РФ. Між ГРАУ та полігоном — близько 120 км. При цьому полігон — об'єкт з посиленою ППО, але ці системи, схоже, обійшли українські ракети. Криволап сказав. що подібні цілі захищали установки С-300, С-400, ЗРК "Бук". Супутники підтвердили влучання, отже ракета "Фламінго" навчилась обходити засоби ППО противника.

Про це ж написали на порталі Defense Express, уточнивши, яким чином FP-5 обійшла російську оборону. На їхню думку, ракета отримала систему навігації TERCOM і при цьому летіли на наднизькій висоті. Низька висота польоту робила її непомітної для радарів, а система допомагала обходити вигини рельєфу.

