Путин перед войной считал, что 90% украинцев поддержат его или не будут мешать, — The Guardian

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину Путин получил ложные данные о настроениях украинцев. Он считал, что большинство украинцев будут поддерживать российское вторжение или не будут мешать захвату власти Россией

По его оценке только 10% украинского населения будет бороться против РФ. По мнению европейцев даже такое количество, а это около 4 миллионов человек, было достаточно, чтобы сопротивляться тем силам, которые собрала Россия для вторжения. Об этом говорится в материале The Guardian.

При этом большинство чиновников из "невоенного блока" России не знали о намерениях Путина о вторжении в Украину, в частности, об этом не знали заместитель главы администрации Дмитрий Козак, министр иностранных дел Сергей Лавров и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Один из политических инсайдеров РФ рассказал, что даже за неделю не было никакой информации. Один из высокопоставленных чиновников Кремля заявил, что вокруг Путина находилось много военных, но они не понимали, что именно происходит.

Заседание Совбеза РФ 21 февраля

Ситуация стала более понятной 21 февраля, когда Путин собрал заседание Совета безопасности в Кремле. Во время него кремлевский диктатор просил каждого из них выйти к трибуне и выразить поддержку его решению о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.

Многие чиновники выглядели удивленными, когда Путин просил их дать свое согласие. Глава внешней разведки Сергей Нарышкин выглядел напуганным и запутался в своем ответе, из-за чего Путин даже насмехался над ним.

Один из инсайдеров сравнил настроение на встрече с атмосферой в Кремле в 1941 году, когда руководство сталинской разведки предупреждало о предстоящей атаке Германии на СССР, но боялись слишком сильно настаивать, учитывая уверенность лидера.

"Нарышкин имел информацию об Украине, которая не совпадала с тем, что говорили все остальные. Но он слаб и нерешителен, а Путин хотел убедиться, что все видят свою причастность к этому решению. Вот почему вы увидели такое поведение", — объясняет источник.

Против вторжения выступил только Дмитрий Козак

Во время этого выступления только один человек — Дмитрий Козак — не поддержал идею вторжения в Украину. После завершения Совбеза он продолжил дискуссию с Путиным в формате тет-а-тет, подчеркивая, что вторжение в Украину станет катастрофой.

Причем Козак не понимал, насколько серьезным будет вторжение: будет ли это просто активизация действий на Донбассе, или полномасштабное вторжение. Что интересно — в Вашингтоне воспринимали Козака как человека, беспрекословно придерживающегося линии Кремля, однако на самом деле его пугали мысли о вторжении, о котором он узнал только 21 февраля.

Миллионы россиян, которые смотрели по телевизору, не увидели ничего из этого. Вместо этого они услышали, как Путин спросил: "Есть ли какие-то другие точки зрения или особые мнения по этому вопросу?" и не получил никакого ответа.

