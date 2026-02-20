Путін перед війною вважав, що 90% українців підтримають його чи не заважатимуть, — The Guardian

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін отримав хибні дані щодо настроїв українців. Він вважав, що більшість українців підтримуватимуть російське вторгнення або не заважатимуть захопленню влади Росією

За його оцінкою лише 10% українського населення боротиметься проти РФ. На думку європейців навіть така кількість, а це близько 4 мільйонів людей, було достатньо, аби чинити опір тим силам, які зібрала Росія для вторгнення. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

При цьому більшість чиновників з "невійськового блоку" Росії не знали про наміри Путіна про вторгнення в Україну, зокрема, про це не знали заступник голови адміністрації Дмитро Козак, міністр закордонних справ Сергій Лавров та речник Кремля Дмитро Пєсков.

Один з політичних інсайдерів РФ розповів, що навіть за тиждень не було жодної інформації. Один з високопосадовців Кремля заявив, що навколо Путіна перебувало багато військових, але вони не розуміли, що саме відбувається.

Засідання Радбезу РФ 21 лютого

Ситуація стала зрозумілішою 21 лютого, коли Путін зібрав засідання Ради безпеки у Кремлі. Під час неї кремлівський диктатор просив кожного з них вийти до трибуни та висловити підтримку його рішенню щодо визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами.

Багато чиновників виглядали здивованими, коли Путін просив їх дати свою згоду. Голова зовнішньої розвідки Сергій Наришкін виглядав наляканим та заплутався у своїй відповіді, через що Путін навіть насміхався над ним.

Один з інсайдерів порівняв настрій на зустрічі з атмосферою в Кремлі в 1941 році, коли керівництво сталінської розвідки попереджало про майбутню атаку Німеччини на СРСР, але боялися надто сильно наполягати, враховуючи впевненість лідера.

"Наришкін мав інформацію про Україну, яка не збігалася з тим, що говорили всі інші. Але він слабкий і нерішучий, а Путін хотів переконатися, що всі бачать свою причетність до цього рішення. Ось чому ви побачили таку поведінку", — пояснює джерело.

Проти вторгнення виступив лише Дмитро Козак

Під час цього виступу лише одна людина — Дмитро Козак — не підтримав ідею вторгнення в Україну. Після завершення Радбезу він продовжив дискусію з Путіним в форматі тет-а-тет, наголошуючи, що вторгнення в Україну стане катастрофою.

При чому Козак не розумів, наскільки серйозним буде вторгнення: чи буде це просто активізація дій на Донбасі, чи повномасштабне вторгнення. Що цікаво — у Вашингтоні сприймали Козака як людину, що беззаперечно дотримується лінії Кремля, однак насправді його жахали думки про вторгнення, Про яке він дізнався лише 21 лютого.

Мільйони росіян, які дивилися по телевізору, не побачили нічого з цього. Натомість вони почули, як Путін запитав: "Чи є якісь інші точки зору чи особливі думки з цього питання?" і не отримав жодної відповіді.

Раніше Фокус розповідав, що західна розвідка попереджала українське військово-політичне керівництво про майбутню війну. Однак Володимир Зеленський ігнорував ці попередження. Зокрема, під час засідань РНБО настрій все ще був такий, що повномасштабної війни не буде.

Також Зеленський відкинув пропозицію Валерія Залужного про запровадження воєнного стану, що дало б ЗСУ краще підготуватися до війни.

Українські джерела The Guardian повідомили, що переконати Зеленського у тому, що вторгнення не буде, міг голова Офісу президента Андрій Єрмак, якого в цьому міг переконати тодішній заступник адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

У цьому ж матеріалі йдеться, що Путін вирішив вторгнутися до України за два роки до вторгнення.

Фокус раніше розповідав про Дмитра Козака. Зокрема, він був одним з тих, хто не побоявся виступити проти російського вторгнення в Україну, сказавши про це Володимиру Путіну.