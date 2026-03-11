Беспрецедентная продолжительность: БПЛА атакуют Сочи в РФ почти сутки, в городе не работал аэропорт

В российском курортном городе Сочи почти сутки продолжается угроза атаки беспилотников. Кроме этого, в городе были слышны взрывы.

Пока неизвестно о пострадавших в результате атаки. Об атаке сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Впервые тревогу из-за угрозы ударов беспилотников объявили вчера около 15:45 по киевскому времени. В 22:20 об угрозе БПЛА было сообщено снова.

Прошунин сообщил, что в результате работы ПВО обломки беспилотников упали на частный дом в Адлерском районе.

Также из-за тревоги не работал аэропорт "Сочи", однако около 12:30 по киевскому времени сообщили о возобновлении его работы. Кроме того, власти рекомендуют детям оставаться дома, а родителям детей до 12 лет разрешает работать в ослабленном режиме.

Тем временем жители Сочи выкладывают видео, где слышно работу сирен и подписывают их "страшно не от сирены, а от того, что мы уже начали к ней привыкать".

Відео дня

Минобороны РФ заявило, что в течение ночи средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 185 украинских БпЛА над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Краснодарского края, а также над временно оккупированным Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали атаку на Сочи.

Напомним, что в ночь на 11 марта беспилотники массированно атаковали Самарскую область России. Взрывы в течение ночи раздавались в Самаре, Сызрани и Тольятти, где в результате атаки начался пожар.

Также дроны также атаковали Краснодарский край РФ: взрывы раздавались в Сочи и Анапе.

10 марта около 17:00 в Брянске прогремели взрывы: по городу был нанесен ракетный удар. На данный момент тип ракет неизвестен, однако различные Telegram-каналы писали о возможном ударе ракетами "Нептун" или Storm Shadow.

Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил успешный ракетный удар Сил обороны Украины по Брянску. Он заявил, что целью стал завод, который изготавливал системы управления всех видов ракет РФ.

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные использовали ракеты воздушного базирования Storm Shadow для удара по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, а также показали видео удара. А 11 марта появились спутниковые фото с последствиями удара по "Кремний-Эл". Подтверждается прилет пяти ракет, которые повредили корпус цеха №4. По оценкам OSINTерів "восстановление цеха без полной реконструкции маловероятно".