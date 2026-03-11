Безпрецедентна тривалість: БПЛА атакують Сочі в РФ майже добу, в місті не працював аеропорт

У російському курортному місті Сочі майже добу триває загроза атаки безпілотників. Крім цього, у місті було чутно вибухи.

Наразі невідомо про потерпілих внаслідок атаки. Про атаку повідомив мер Сочі Андрій Прошунін.

Вперше тривогу через загрозу ударів безпілотників оголосили вчора близько 15:45 за київським часом. О 22:20 про загрозу БПЛА було повідомлено знову.

Прошунін повідомив, що внаслідок роботи ППО уламки безпілотників впали на приватний будинок в Адлерському районі.

Також через тривогу не працював аеропорт "Сочі", однак близько 12:30 за київським часом повідомили про відновлення його роботи. Крім того, влада рекомендує дітям залишатися вдома, а батькам дітей до 12 років дозволяє працювати в послабленому режимі.

Відео дня

Тим часом мешканці Сочі викладають відео, де чутно роботу сирен та підписують їх "страшно не від сирени, а від того, що ми вже почали до неї звикати".

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито перехопили та знищили 185 українських БпЛА над територією Астраханської, Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Ростовської, Самарської, Саратовської областей, Краснодарського краю, а також над тимчасово окупованим Кримом і акваторією Чорного та Азовського морів.

У Генштабі ЗСУ наразі не коментували атаку на Сочі.

Нагадаємо, що в ніч на 11 березня безпілотники масовано атакували Самарську область Росії. Вибухи упродовж ночі лунали у Самарі, Сизрані та Тольятті, де внаслідок атаки почалася пожежа.

Також дрони також атакували Краснодарський край РФ: вибухи лунали в Сочі та Анапі.

10 березня близько 17:00 у Брянську пролунали вибухи: по місту було завдано ракетного удару. Наразі тип ракет невідомий, однак різні Telegram-канали писали про можливий удар ракетами "Нептун" або Storm Shadow.

Згодом Володимир Зеленський підтвердив успішний ракетний удар Сил оборони України по Брянську. Він заявив, що ціллю став завод, що виготовляв системи управління всіх видів ракет РФ.

Згодом в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові використали ракети повітряного базування Storm Shadow для удару по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також показали відео удару. А 11 березня з'явились супутникові фото з наслідками удару по "Кремній-Ел". Підтверджується приліт п'яти ракет, які пошкодили корпус цеху №4. За оцінками OSINTерів "відновлення цеху без повної реконструкції малоймовірне".