Удалось сбить все крылатые ракеты: Игнат объяснил, в чем особенность ночной атаки россиян

Российские оккупанты в ночь на 24 марта осуществили атаку на Украину со всех направлений. При этом украинские военные смогли сбить фактически все крылатые ракеты.

Всего было использовано 426 средств авиационного нападения. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, 390 средств авианападения были сбиты силами ПВО — ракеты Х-101, крылатые ракеты, также ракеты "Искандер-К", и управляемые ракеты Х-59, Х-69 или же противоракетные ракеты Х-31П.

В то же время Игнат отметил, что уже второй раз удалось сбить все крылатые ракеты — в основном по ним работает авиация, в частности западные самолеты F-16 и "Мираж".

После этого враг ударил баллистическими ракетами. Проблема заключалась в том, что характер удара пришелся по прифронтовым территориям.

"По баллистике, к сожалению, неутешительные результаты, потому что характер удара пришелся по прифронтовым территориям, — это Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по балтистике работать может у нас система Patriot, которую мы так нуждаемся масштабировать", — заявил Игнат.

Россияне ночью целились по объектам энергетики, объектам критической инфраструктуры и предприятиям, представляющим важную роль для Украины.

Игнат рассказал об особенностях ночной атаки

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, на этот раз россияне использовали до 8 различных направлений, по которым двигались беспилотники. Он пояснил, что враг знает, где в украинской обороне могут быть слабые места.

В то же время украинское командование проводит детальный анализ каждого удара, чтобы понять, как лучше оборонять каждое направление при следующей атаке россиян.

"Противник использует БпЛА разных типов, десятки разных типов. Конечно, основная проблема для сил обороны — это "Шахэды", особенно опасные дроны с каналами управления", — резюмировал Игнат.

Ранее Фокус рассказывал, что в Днепре один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. По данным главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, количество пострадавших возросло до семи.

При этом российская атака продолжается — в украинском небе зафиксированы десятки "Шахедов", которые движутся в сторону Киева и Николаева.

Ранее Фокус рассказывал о последствиях ночного обстрела 24 марта. В общем россияне выпустили 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Также было использовано:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400";

18 крылатых ракет "Х-101";

5 крылатых ракет "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты "Х-59"/69/31".

Напомним, под утро 24 марта россияне запустили крылатые ракеты по Украине, а вражеские БпЛА добрались до западных областей.

Также ночью враг атаковал Украину баллистикой: взрывы раздавались в Запорожье и Полтаве.