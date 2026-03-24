Вдалося збити всі крилаті ракети: Ігнат пояснив, у чому особливість нічної атаки росіян

Російські окупанти в ніч на 24 березня здійснили атаку на Україну з усіх напрямків. При цьому українські військові змогли збити фактично всі крилаті ракети.

Загалом було використано 426 засобів авіаційного нападу. Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону.

За його словами, 390 засобів авіанападу було збито силами ППО — ракети Х-101, крилаті ракети, також ракети "Іскандер-К", й керовані ракети Х-59, Х-69 або ж протиракетні ракети Х-31П.

Водночас Ігнат наголосив, що вже вдруге вдалося збити усі крилаті ракети — в основному по них працює авіація, зокрема західні літаки F-16 й "Міраж".

Після цього ворог вдарив балістичними ракетами. Проблема полягала в тому, що характер удару прийшовся по прифронтових територіях.

"Щодо балістики, на жаль, невтішні результати, тому що характер удару прийшовся по прифронтових територіях, — це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що по балтистиці працювати може у нас система Patriot, яку ми так потребуємо масштабувати", — заявив Ігнат.

Росіяни вночі цілили по об'єктах енергетики, об'єктах критичної інфраструктури та підприємствах, що становлять важливу роль для України.

Ігнат розповів про особливості нічної атаки

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу росіяни використовували до 8 різних напрямків, по яких рухалися безпілотники. Він пояснив, що ворог знає, де в українській обороні можуть бути слабкі місця.

Водночас українське командування проводить детальний аналіз кожного удару, аби зрозуміти, як краще обороняти кожен напрямок при наступній атаці росіян.

"Противник використовує БпЛА різних типів, десятки різних типів. Звісно, основна проблема для сил оборони — це "Шахеди", особливо небезпечні дрони з каналами управління", — резюмував Ігнат.

Раніше Фокус розповідав, що у Дніпрі один з ворожих дронів влучив у житлову багатоповерхівку. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, кількість потерпілих зросла до семи.

При цьому російська атака продовжується — в українському небі зафіксовано десятки "Шахедів", які рухаються в бік Києва та Миколаєва.

Раніше Фокус розповідав про наслідки нічного обстрілу 24 березня. Загалом росіяни випустили 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів. Також було використано:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400";

18 крилатих ракет "Х-101";

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети "Х-59"/69/31".

Нагадаємо, під ранок 24 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні, а ворожі БпЛА дісталися західних областей.

Також уночі ворог атакував Україну балістикою: вибухи лунали у Запоріжжі та Полтаві.