Украина увеличила дальность ударов по глубокому тылу РФ до 1750 км, — Минобороны

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения более чем в 2,5 раза увеличили дальность deep strike ударов по территории России — примерно с 630 км в 2022 году до около 1 750 км в 2026-м.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отметили, что в 2022 году одним из самых дальних ударов стала атака по авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области (около 650 км), где повреждения получили бомбардировщики Ту-95МС. Тогда же под удар попала авиабаза "Дягилево" в Рязанской области.

В 2024 году Украина расширила географию ударов: в частности, в апреле впервые атаковали завод по производству "шахедов" в "Алабуге" (1 200 км), а в мае — НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" (1 500 км). Этот год стал периодом перехода к системным дальнобойным ударам по объектам российской военной инфраструктуры.

В феврале 2026 года украинские подразделения поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в республике Коми на расстоянии около 1 750 км. Также удары наносили по НПЗ в Уфе на расстоянии около 1 400 км. В Минобороны подчеркнули, что такие операции стали регулярными как в ближнем, так и в глубоком тылу противника.

Президент Владимир Зеленский отметил, что дальнобойные удары уже изменили подходы к ведению войны, и добавил, что потери России от таких атак "измеряются уже десятками миллиардов" и являются критическими.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина работает над усилением этих возможностей, чтобы ослабить экономику и военный потенциал РФ и приблизить завершение войны.

Ранее Фокус писал о взрывах в российском Туапсе, расположенном примерно в 500 км от Украины, которые прогремели в ночь на 28 апреля. Около трех часов ночи местные власти предупредили об угрозе атаки беспилотников. Впоследствии губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил атаку БпЛА и сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. По его словам, к ликвидации возгорания привлекли 46 спецмашин и около 150 спасателей, а также подготовили дополнительные силы на случай распространения огня.

Первая атака на Туапсе в апреле произошла 16 числа — тогда местные жители сообщали о взрывах в районе порта и резервуаров с горючим. В сети появились видео с густым дымом над местами попаданий. Следующий удар произошел 20 апреля, а пожар ликвидировали примерно 24 апреля. За это время дым от возгорания тянулся на десятки километров — в сторону Турции до 150 км и в направлении Ставрополя до 300 км. Также в сети распространяли кадры так называемого "нефтяного дождя", когда черные маслянистые капли покрывали дома, автомобили, пляж и море.

Кроме того, утром 28 апреля взрывы раздавались не только в Туапсе, но и в оккупированном Крыму — в частности вблизи Севастополя и Саков.