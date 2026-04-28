Україна збільшила дальність ударів по глибокому тилу РФ до 1750 км, — Міноборони

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення у понад 2,5 рази збільшили дальність deep strike ударів по території Росії — приблизно з 630 км у 2022 році до близько 1 750 км у 2026-му.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що у 2022 році одним із найдальших ударів стала атака по авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області (близько 650 км), де пошкоджень зазнали бомбардувальники Ту-95МС. Тоді ж під удар потрапила авіабаза "Дягілево" у Рязанській області.

У 2024 році Україна розширила географію ударів: зокрема, у квітні вперше атакували завод із виробництва "шахедів" в "Алабузі" (1 200 км), а в травні — НПЗ "Газпром Нафтохім Салават" (1 500 км). Цей рік став періодом переходу до системних далекобійних ударів по об’єктах російської воєнної інфраструктури.

У лютому 2026 року українські підрозділи уразили Ухтинський нафтопереробний завод у республіці Комі на відстані близько 1 750 км. Також удари завдавали по НПЗ в Уфі на відстані близько 1 400 км. У Міноборони підкреслили, що такі операції стали регулярними як у ближньому, так і в глибокому тилу противника.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що далекобійні удари вже змінили підходи до ведення війни, й додав, що втрати Росії від таких атак "вимірюються вже десятками мільярдів" і є критичними.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна працює над посиленням цих спроможностей, щоб послабити економіку та військовий потенціал РФ і наблизити завершення війни.

Раніше Фокус писав про вибухи у російському Туапсе, що розташоване приблизно за 500 км від України, які пролунали в ніч на 28 квітня. Близько третьої години ночі місцева влада попередила про загрозу атаки безпілотників. Згодом губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку БпЛА і повідомив про пожежу на нафтопереробному заводі. За його словами, до ліквідації займання залучили 46 спецмашин і близько 150 рятувальників, а також підготували додаткові сили на випадок поширення вогню.

Перша атака на Туапсе у квітні сталася 16 числа — тоді місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі порту та резервуарів з пальним. У мережі з’явилися відео з густим димом над місцями влучань. Наступний удар відбувся 20 квітня, а пожежу ліквідували приблизно 24 квітня. За цей час дим від займання тягнувся на десятки кілометрів — у бік Туреччини до 150 км і у напрямку Ставрополя до 300 км. Також у мережі поширювали кадри так званого "нафтового дощу", коли чорні маслянисті краплі вкривали будинки, автомобілі, пляж і море.

Крім того, зранку 28 квітня вибухи лунали не лише у Туапсе, а й в окупованому Криму — зокрема поблизу Севастополя та Саків.