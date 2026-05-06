6 мая отмечают День пехоты: как воюют бойцы на "нуле" (видео)

6 мая в Украине отмечают День пехоты, и в этот день появилось поздравление командующего Сухопутными войсками, генерал-майора Геннадия Шаповалова. Командующий отметил, что пехота держит самые тяжелые участки фронта и поэтому сегодня важно отметить героизм бойцов.

Бойцы пехотных подразделений ВСУ первыми принимают удары противника и закрепляют контроль над позициями, отметил Шаповалов в обращении на странице Facebook Сухопутных войск. Стойкость украинских пехотинцев стала залогом того, что Украина продолжает бороться с российскими захватчиками.

В поздравлении командующего Сухопутных войск по случаю Дня пехоты указывается, что современная война изменилась и требует различных технологий и оружия. При этом роль пехотинцев не изменилась, поскольку именно они превращают "решение командиров, работу артиллерии, дронов, разведки, инженеров, связистов и медиков в реальный результат на земле".

"Пехотинец хорошо знает цену каждого метра земли", — подчеркнул Шаповалов.

6 мая День пехоты — детали

День пехоты появился в апреле 2019 года — тогдашний президент Петр Порошенко издал указ №152/2019, в котором говорилось об установлении даты, когда отмечают "героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск". В тексте документа отмечалась роль этих бойцов в борьбе за свободу и независимость Украины.

На странице Facebook Сухопутных войск на День пехоты показали лица пехотинцев и рассказали, чем они занимаются на фронте. Среди прочих, есть сообщение о 143 отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая применяет реактивную артиллерию на фронте. Между тем на странице 115 бригады ВСУ есть отдельное обращение к пехотинцам. Отмечается, что это "фундамент нашей обороны, те, кто вгрызается в землю и держит позиции под обстрелами". Также напоминают, что именно пехотинцы "ставят последнюю точку" — "заходят, зачищают и закрепляются на позициях".

В каких условиях воюет пехота ВСУ

В 2026 году на портале Texty рассказали об условиях, в которых находятся пехотные и другие подразделения ВСУ на так называемом "нуле" — на позициях, как находящиеся на переднем крае перед противником. Аналитики объяснили, что зона шириной в 10-15 км находится под ударами беспилотников ВС РФ, а местность разбита взрывами от сбросов и артиллерией. В таком случае "ноль" — это тайные укрытия, в которых пехотинцы находятся длительное время, пряча позиции от разведдронов противника. На портале назвали территорию шириной 20 км — "серой зоной", но есть еще "килзона" шириной 1-5 км — "здесь смертельная опасность для солдат, поэтому они прячутся в норах и тайниках", говорится в материале.

Также отмечается, что опасная зона расширяется из-за роста возможностей БпЛА, в том числе — на оптоволокне, на который не действуют средства РЭБ. Чтобы добраться до "нуля", пехотинцы проходят до десятка километров пешком, неся на себе оружие, боеприпасы, продукты, воду, медикаменты. Кроме того, если ситуация опасна, бойцы безвылазно находятся на позициях, и тогда все необходимое им привозят наземные роботизированные комплексы или тяжелые дроны, говорится в статье.

Ситуация на "первой линии" — как воюет пехота

Между тем медиа рассказали о нескольких своеобразных рекордах, установленных пехотинцами во время пребывания на позициях. Речь идет о ситуациях, когда командиры не наладили ротацию и солдаты были на "нуле" сотни дней. Среди самых известных случаев — история бойца ТрО Александра Тишаева, который находился на позициях 165 дней, Алексей "Ботаник" (провел 343 дня на Запорожском направлении). В апреле стало известно о бойцах 14 бригады, которые держали позиции на Купянском направлении, но не получали от командиров продуктов питания. После обнародования этой информации командира сняли с должности, а бойцам прислали продукты, сообщило командование.

При этом в апреле военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что бойцы могут находиться без ротации 40 дней, а после этого мотивация снижается. После серии обращений появилось заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который заявил, что бойцы могут находиться на позициях до двух месяцев, а затем командир обязан организовать ротацию.

