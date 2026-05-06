6 травня відзначають День піхоти: як воюють бійці на "нулі" (відео)

6 травня в Україні відзначають День піхоти, і цього дня з'явилось привітання командувача Сухопутними військами, генерал-майора Геннадія Шаповалова. Командувач наголосив, що піхота тримає найважчі ділянки фронту і тому сьогодні важливо відзначити героїзм бійців.

Бійці піхотних підрозділів ЗСУ першими приймають удари противника та закріплюють контроль над позиціями, наголосив Шаповалов у зверненні на сторінці Facebook Сухопутних військ. Стійкість українських піхотинців стала запорукою того, що Україна продовжує боротись з російськими загарбниками.

У привітанні командувача Сухопутних військ з нагоди Дня піхоти вказується, що сучасна війна змінилась і вимагає різних технологій та зброї. При цьому роль піхотинців не змінилась, оскільки саме вони перетворюють "рішення командирів, роботу артилерії, дронів, розвідки, інженерів, зв'язківців і медиків на реальний результат на землі".

"Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі", — наголосив Шаповалов.

6 травня День піхоти — деталі

День піхоти з'явився у квітні 2019 року — тодішній президент Петро Порошенко видав указ №152/2019, у якому ішлося про встановлення дати, коли відзначають "героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ". У тексті документа відзначалась роль цих бійців у боротьбі за свободу та незалежність України.

На сторінці Facebook Сухопутних військ на День піхоти показали обличчя піхотинців та розповіли, чим вони займаються на фронті. Серед інших, є допис про 143 окрему механізовану бригаду ЗСУ, яка застосовує реактивну артилерію на фронті. Тим часом на сторінці 115 бригади ЗСУ є окреме звернення до піхотинців. Наголошується, що це "фундамент нашої оборони, ті, хто вгризається в землю і тримає позиції під обстрілами". Також нагадують, що саме піхотинці "ставлять останню крапку" — "заходять, зачищають та закріплюється на позиціях".

В яких умовах воює піхота ЗСУ

У 2026 році на порталі Texty розповіли про умови, в яких перебувають піхотні та інші підрозділи ЗСУ на так званому "нулі" — на позиціях, як перебувають на передньому краї перед противником. Аналітики пояснили, що зона шириною у 10-15 км перебуває під ударами безпілотників ЗС РФ, а місцевість розбита вибухами від скидів та артилерією. У такому випадку "нуль" — це таємні укриття, в яких піхотинці перебувають тривалий час, ховаючи позиції від розвіддронів противника. На порталі назвали територію шириною 20 км — "сірою зоною", але є ще "кілзона" шириною 1-5 км — "тут смертельна небезпека для солдатів, тому вони ховають у норах та схованках", ідеться у матеріалі.

Також зауважується, що небезпечна зона розширюється через зростання можливостей БпЛА, у тому числі — на оптоволокні, на який не діють засоби РЕБ. Щоб дістатись до "нуля", піхотинці проходять до десятка кілометрів пішки, несучи на собі зброю, боєприпаси, продукти, воду, медикаменти. Крім того, якщо ситуація небезпечна, бійці безвилазно перебувають на позиціях, і тоді все необхідне їм привозять наземні роботизовані комплекси чи важкі дрони, ідеться у статті.

Ситуація на "першій лінії" — як воює піхота

Тим часом медіа розповіли про кілька своєрідних рекордів, встановлених піхотинцями під час перебування на позиціях. Ідеться про ситуації, коли командири не налагодили ротацію і солдати були на "нулі" сотні днів. Серед найвідоміших випадків — історія бійця ТрО Олександра Тішаєва, який перебував на позиціях 165 днів, Олексій "Ботанік" (провів 343 дні на Запорізькому напрямку). У квітні стало відомо про бійців 14 бригади, які тримали позиції на Куп'янському напрямку, але не отримували від командирів продуктів харчування. Після оприлюднення цієї інформації командира зняли з посади, а бійцям надіслали продукти, повідомило командування.

При цьому у квітні військова омбудсменка Ольга Решетілова повідомила, що бійці можуть перебувати без ротації 40 днів, а після того мотивація знижується. Після серії звернень з'явилась заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявив, що бійці можуть перебувати на позиціях до двох місяців, а потім командир зобов'язаний організувати ротацію.

Роботи та дрони на допомогу піхоті

На першій лінії планують все більше використовувати НРК та дрони, розповів Politico командир 3 окремої штурмовлї бригади Микола "Макар" Зінчкевич. З його слів, на найнебезпечніших відтинках можуть замінити 30% особового складу: замість них позиції триматимуть роботизовані системи. Зінкевич розповів, що вже сьогодні НКР виконують функції евакуації, логістики, розвідки, також руйнують ворожі укріплення, встарновлюють міни та влаштовують диверсії. Зауважмо, ще влітку 2025 року 3 ОШБр провела повністю роботизований штурм російських позицій: солдати ЗС РФ здались у полон дронам та НРК.

Нагадуємо, Фокус розповів про різні види НРК, які допомагають бійцям на першій лінії.