Такое уже было: Зеленский может повторить сценарий 2021 года и уволить Сырского, — BBC

Президент Владимир Зеленский может рассмотреть вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, если протесты в стране примут широкий размах. В то же время, по данным источников, президент не планирует возвращать Михаила Федорова на пост министра обороны.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на источники в украинских властях.

По информации издания, после увольнения Федорова не исключено, что через некоторое время аналогичное решение может быть принято и в отношении Сырского.

В материале BBC отмечается, что конфликт между Федоровым и Сырским длился уже давно и касался, в частности, денег, влияния и полномочий. Издание также пишет, что президент поддержал Сырского, хотя Федоров настаивал на его увольнении.

Журналисты напомнили, что подобная ситуация уже имела место в 2021 году во время конфликта между тогдашним министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Тогда причинами противостояния также называли деньги, влияние и полномочия.

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В 2021 году Владимир Зеленский сначала уволил Хомчака, а через три месяца в отставку ушел и министр обороны. По словам источников BBC, сейчас такой сценарий в отношении Сырского не исключается, однако возвращать Федорова на должность Зеленский не хочет.

Отставка Михаила Федорова — что известно

12 июля президент Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и кадровых изменениях. В тот же день стало известно об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. По информации СМИ, ей предлагали должность посла Украины в США, однако она отказалась.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку Свириденко и всего правительства. Новым премьер-министром был назначен Сергей Корецкий.

15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги своей работы. Среди главных достижений он назвал реформу оборонных закупок, развитие программ по закупке дронов, заключение контрактов на вооружение, отключение Starlink для российских военных и тестирование украинской баллистики. На следующий день Федоров публично заявил о конфликте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обвинив его в интригах, которые, по его словам, "раскалывают страну".

По данным инсайдеров, Зеленский предлагал возглавить Министерство обороны главе МВД Игорю Клименко, но тот отказался.

Федоров возглавлял Минобороны с января 2026 года, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля. Президент также сообщил, что обязанности министра временно будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр спецопераций "Альфа" СБУ. В то же время для его полноценного назначения необходимо сначала уволить его с военной службы, ведь действующий военнослужащий не может возглавлять Министерство обороны.

Напомним, что после увольнения Федорова рапорт об отставке подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Также ранее сообщалось о реакции общества на кадровые изменения в Министерстве обороны.