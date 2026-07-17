Це вже було: Зеленський може повторити сценарій 2021 року і звільнити Сирського, — BBC

Президент Володимир Зеленський може розглянути відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якщо протести в країні наберуть масштабів. Водночас повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони президент, за даними джерел, не планує.

Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на джерела в українській владі.

За інформацією видання, після звільнення Федорова не виключено, що через певний час аналогічне рішення може бути ухвалене і щодо Сирського.

У матеріалі BBC зазначається, що конфлікт між Федоровим і Сирським тривав давно та стосувався, зокрема, грошей, впливу і повноважень. Видання також пише, що президент підтримав Сирського, хоча Федоров наполягав на його звільненні.

Журналісти нагадали, що подібна ситуація вже була у 2021 році під час конфлікту між тодішнім міністром оборони Андрієм Тараном і головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. Тоді причинами протистояння також називали гроші, вплив і повноваження.

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У 2021 році Володимир Зеленський спочатку звільнив Хомчака, а через три місяці у відставку пішов і міністр оборони. За словами джерел BBC, зараз такий сценарій щодо Сирського не виключають, однак повертати Федорова на посаду Зеленський не хоче.

Відставка Михайла Федорова — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни. Того ж дня стало відомо про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. За інформацією ЗМІ, їй пропонували посаду посла України у США, однак вона відмовилася.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Свириденко та всього уряду. Новим прем'єр-міністром призначили Сергія Корецького.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підбив підсумки своєї роботи. Серед головних досягнень він назвав реформу оборонних закупівель, розвиток програм із закупівлі дронів, укладання контрактів на озброєння, відключення Starlink для російських військових і тестування української балістики. Наступного дня Федоров публічно заявив про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, звинувативши його в інтригах, які, за його словами, "розколюють країну".

За даними інсайдерів, Зеленський пропонував очолити Міністерство оборони керівнику МВС Ігорю Клименку, але той відмовився.

Федоров очолював Міноборони з січня 2026 року, коли змінив на посаді Дениса Шмигаля. Президент також повідомив, що обов'язки міністра тимчасово виконуватиме Євген Хмара, який раніше очолював Центр спецоперацій "Альфа" СБУ. Водночас для його повноцінного призначення необхідно спершу звільнити його з військової служби, адже чинний військовослужбовець не може очолювати Міністерство оборони.

Нагадаємо, після звільнення Федорова рапорт про відставку подав заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров. Також раніше повідомлялося про реакцію суспільства на кадрові зміни в Міністерстві оборони.