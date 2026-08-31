Второй руководитель ГПСУ за год: Зеленский уволил Вавринюка и назначил Ченчика — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Валерия Вавринюка от временного исполнения обязанностей председателя ГПСУ, а на его место был назначен Вадим Ченчик.

Об этом говорится в указах № 836/2026 и № 837/2026, которые глава государства подписал 31 августа.

Временно исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины назначен заместитель председателя службы Вадим Ченчик.

Вадим Ченчик: что о нём известно?

Вадим Ченчик стал уже вторым временным исполняющим обязанности главы ГПСУ с начала 2026 года после Валерия Вавринюка, которого назначили в январе на фоне коррупционного дела в Госпограничной службе.

Вадим Ченчик назначен

Известно, что Вадим Ченчик родом из Черкасской области. Учился в Национальном университете "Львовская политехника", Академии пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого и Харьковском национальном педагогическом университете.

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В разные годы он служил в 23-й отдельной аэромобильной бригаде, Оршанецком учебном пограничном отряде и Харьковском пограничном отряде. Кроме того, занимал руководящие должности в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, он возглавлял Мостисский и Мукачевский пограничные отряды Западного регионального управления ГПСУ. С сентября 2019 года занимал должность заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины.

Сергей Дейнеко получил уведомление о подозрении от НАБУ: что известно

Ранее сообщалось, что бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, подозреваемый в систематическом получении взяток за содействие контрабанде сигарет, возможно, собирается отправиться на передовую.

До этого НАБУ проводило обыски у бывшего главы ГПСУ Сергея Дейнека, об этом СМИ писали 22 января. В тот же день бывший глава ГПСУ получил от НАБУ подозрение в систематическом получении взяток за содействие провозу через государственную границу контрабандных сигарет. Журналист Виталий Глагола писал, что речь идет о Сергее Дейнеке.

28 января "Глагола" сообщал, что бывшего главу ГПСУ Дейнека уволили со службы по состоянию здоровья.

30 января суд избрал меру пресечения в отношении высокопоставленных должностных лиц ГПСУ, подозреваемых в получении неправомерной выгоды. Сергею Дейнеце был назначен залог в размере 10 млн грн.

6 февраля пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что приказом от 2 февраля Сергей Дейнеко уволился с должности главы Госпограничной службы по решению военно-медицинской комиссии. Пресс-секретарь также напомнил, что во время службы Дейнеко получил ранение.