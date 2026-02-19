Подозреваемый во взяточничестве экс-глава ГПСУ Дейнеко собирается на фронт, — УП

Бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который подозревается в систематическом получении взяток за содействие контрабанде сигарет, может собираться отправиться на передовую.

О намерениях Сергея Дейнеко присоединиться к Силам обороны пишет 19 февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Журналист Михаил Ткач отметил, что подозреваемый в коррупции глава ГПСУ возглавлял ведомство с 2019 по 2026 год.

По информации инсайдеров УП, Дейнеко намерен отправиться на фронт.

Также подозрение от Национального антикоррупционного бюро получил бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, который вместе с братом был объявлен в розыск.

"По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, Шурма бывал в офисах фигурантов дела "Мидас". Хотя по состоянию на сейчас вопросы правоохранителей к Шурме лежат в другой плоскости", — пишет Ткач.

Журналист отметил, что после обысков у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака подозрения Сергею Дейнеко и Ростиславу Шурме почти не привлекли внимание украинского общества. Операция "Мидас" снова всколыхнула информационное пространство после задержания 14 февраля бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Сергей Дейнеко получил подозрение НАБУ: детали

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового главы ГПСУ 4 января. Тогда сообщалось, что Дейнеко будет занимать должность советника министра внутренних дел.

О том, что НАБУ проводит обыски у экс-главы ГПСУ Сергея Дейнеко, СМИ писали 22 января. В тот же день бывший глава ГПСУ получил подозрение НАБУ в систематическом получении взяток за содействие провозу через государственную границу контрабандных сигарет. Журналист Виталий Глагола писал, что речь идет о Сергее Дейнеко.

28 января Глагола сообщал, что экс-главу ГПСУ Дейнеко списали со службы по состоянию здоровья.

30 января суд избрал меру пресечения топ-чиновникам ГПСУ, подозреваемым в получении неправомерной выгоды. Сергею Дейнеко было назначено 10 млн грн залога.

6 февраля спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что приказом от 2 февраля Сергей Дейнеко уволился с должности главы Госпогранслужбы по решению военно-врачебной комиссии. Спикер также напомнил, что во время службы Дейнеко получил ранение.