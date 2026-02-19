Підозрюваний в хабарництві ексголова ДПСУ Дейнеко збирається на фронт, — УП

Колишній голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, який підозрюється у систематичному отриманні хабарів за сприяння контрабанді цигарок, може збиратися вирушити на передову.

Про наміри Сергія Дейнека доєднатися до Сил оборони пише 19 лютого "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Журналіст Михайло Ткач зазначив, що підрзрюваний в корупції голова ДПСУ очолював відомство з 2019 по 2026 рік.

За інформацією інсайдерів УП, Дейнеко має намір вирушити на фронт.

Також підозру від Національного антикорупційного бюро отримав колишній заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, якого разом із братом було оголошено в розшук.

"За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, Шурма бував в офісах фігурантів справи "Мідас". Хоча станом на зараз питання правоохоронців до Шурми лежать в іншій площині", — пише Ткач.

Журналіст зазначив, що після обшуків у колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака підозри Сергію Дейнеці та Ростиславу Шурмі майже не привернули увагу українського суспільства. Операція "Мідас" знову сколихнула інформаційний простір після затримання 14 лютого колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Сергій Дейнеко отримав підозру НАБУ: деталі

Президент України Володимир Зеленський анонсував призначення нового очільника ДПСУ 4 січня. Тоді повідомлялося, що Дейнеко обійматиме посаду радника міністра внутрішніх справ.

Про те, що НАБУ проводить обшуки в ексголови ДПСУ Сергія Дейнека, ЗМІ писали 22 січня. Того ж дня колишній голова ДПСУ отримав підозру НАБУ в систематичному отримуванні хабарів за сприяння провезенню через державний кордон контрабандних цигарок. Журналіст Віталій Глагола писав, що йдеться про Сергія Дейнека.

28 січня Глагола повідомляв, що ексглаву ДПСУ Дейнека списали зі служби за станом здоров'я.

30 січня суд обрав запобіжний захід топпосадовцям ДПСУ, підозрюваним в отриманні неправомірної вигоди. Сергію Дейнеці було призначено 10 млн грн застави.

6 лютого речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що наказом від 2 лютого Сергій Дейнеко звільнився з посади голови Держприкордонслужби за рішенням військово-лікарської комісії. Речник також нагадав, що під час служби Дейнеко дістав поранення.