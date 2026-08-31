Другий керівник ДПСУ за рік: Зеленський звільнив Вавринюка і призначив Ченчика — що відомо

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обов’язків голови ДПСУ, а на його місце було призначено Вадима Ченчика.

Про це йдеться в указах № 836/2026 та № 837/2026, які глава держави підписав 31 серпня.

Тимчасово виконувати обов’язки голови Державної прикордонної служби України призначено заступника голови служби Вадима Ченчика.

Вадим Ченчик: що про нього відомо?

Вадим Ченчик став уже другим тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ з початку 2026 року після Валерія Вавринюка, якого призначили в січні на тлі корупційної справи в Держприкордонслужбі.

Вадима Ченчика призначено

Відомо, що Вадим Ченчик родом із Черкаської області. Навчався у Національному університеті Львівська політехніка, Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та Харківському національному педагогічному університеті.

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У різні роки він служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді, Оршанецькому навчальному прикордонному загоні та Харківському прикордонному загоні. Крім того, обіймав керівні посади у Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Також він керував Мостиським та Мукачівським прикордонними загонами Західного регіонального управління ДПСУ. З вересня 2019 року був заступником голови Державної прикордонної служби України.

Сергій Дейнеко отримав підозру НАБУ: що відомо

Раніше повідомляли, що колишній голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, який підозрюється у систематичному отриманні хабарів за сприяння контрабанді цигарок, може збиратися вирушити на передову.

Перед тим НАБУ проводило обшуки в ексголови ДПСУ Сергія Дейнека, про це ЗМІ писали 22 січня. Того ж дня колишній голова ДПСУ отримав підозру НАБУ в систематичному отримуванні хабарів за сприяння провезенню через державний кордон контрабандних цигарок. Журналіст Віталій Глагола писав, що йдеться про Сергія Дейнека.

28 січня Глагола повідомляв, що ексглаву ДПСУ Дейнека списали зі служби за станом здоров'я.

30 січня суд обрав запобіжний захід топпосадовцям ДПСУ, підозрюваним в отриманні неправомірної вигоди. Сергію Дейнеці було призначено 10 млн грн застави.

6 лютого речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що наказом від 2 лютого Сергій Дейнеко звільнився з посади голови Держприкордонслужби за рішенням військово-лікарської комісії. Речник також нагадав, що під час служби Дейнеко дістав поранення.