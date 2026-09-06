От прорывов до "качелей": как ВСУ заставляют РФ терять захваченные территории (инфографика)

6 сентября 2022 года началось Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины, благодаря которому от российских войск освободили около 10 тыс. кв. км украинской территории. Перед этим россияне продемонстрировали "жест доброй воли" и откатились от Киева, Чернигова и Сум. Какие позиционные "качели" устроили ВСУ врагам за четыре года войны?

По случаю четвертой годовщины наступления на Харьковском направлении Фокус собрал примеры контрнаступательных операций ВСУ, когда удавалось отбить у ВС РФ оккупированные территории, остановить прорыв фронта или прогнуть линию фронта, чтобы оккупанты понесли потери и были вынуждены искать новые силы. Последний успех Сил обороны — продвижение между Дворечным и Западным под Купянском: бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ "Хартия" показали фрагменты реальной операции.

Война РФ против Украины — сражение под Двугодовым подразделением "Хартии", сентябрь 2026 года

Война РФ против Украины — изменения линии фронта в 2022–2026 годах

На аналитическом портале Texty создали инфографику, на которой показали темпы продвижения ВС РФ в Украине и темпы потерь. Аналитики выявили тенденцию: с января 2026 года площадь оккупированной россиянами территории не увеличивалась, а потери росли. По состоянию на 6 сентября 2026 года россияне продвигаются на минимальные расстояния, поясняется в материале: об этом говорит верхняя линия, идущая горизонтально.

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Война РФ против Украины — динамика оккупаций и потерь ВС РФ, 2022–2026, Texty Фото: Texty.org.ua.

Кроме того, 2025 год показал, что темпы оккупации соответствовали количеству штурмов противника: чем меньше штурмов — тем меньше оккупированной территории, и наоборот. Однако в 2026 году тенденция изменилась: количество штурмов выросло в полтора раза, а продвижение на фронте — в три-пять раз меньше, чем год назад.

Война РФ против Украины — динамика оккупаций и штурмовых операций ВС РФ, 2024–2026, DeepState Фото: DeepState

Какие "качели" произошли на фронте с 2022 по 2026 год

По состоянию на середину пятого года войны Вооруженные силы РФ контролируют в общей сложности 117 тыс. кв. км: с 2014 года — 44 тыс. кв. км, и "плюс" с 2022 года — 73 тыс. кв. км, показала аналитика проекта DeepState. Между тем ВСУ за это время отбили у врага 41 тыс. кв. км: это треть (35%) того, что россияне оккупировали на сегодняшний день, и 26% от всей территории, оккупированной россиянами (158 тыс. кв. км).

Война РФ против Украины — соотношение оккупированных и неоккупированных территорий в 2022–2026 годах Фото: Фокус

Как показывают аналитики DeepState, подразделения ВС РФ продолжают проникать в малозаметные населенные пункты на линии фронта. Например, в ночь на 5 сентября стало известно о продвижении россиян в районе Малых Щербаков (на 1,6 км, Запорожское направление), Гуляйпольского (1,9 км) и Варваровки (3 км, Добропольское направление). В то же время днем ранее стало известно об успешных боях 2-го корпуса НГУ "Хартия": бойцы деоккупировали населенный пункт Дворичное на востоке Харьковской области к северу от Купянска. Площадь освобожденных территорий — около 13 кв. км.

Война РФ против Украины — наступление ВСУ в районе Двуречного под Купянском, 3 сентября 2026 года, DeepState Фото: DeepState

Какие операции провели ВСУ с 2022 по 2026 год, пока площадь оккупированной территории установилась на уровне 117 тыс. кв. км:

оборона Киева — продолжалась с 24 февраля по 2 апреля 2022 года, было деоккупировано 40 тыс. кв. км;

освобождение острова Змеиный — освобожден 30 июня 2022 года, 0,17 кв. км;

Слобожанская операция — длилась с 6 сентября по 2 октября 2022 года, 12 тыс. кв. км;

освобождение Херсона — 29 августа–11 ноября 2022 года, 6 тыс. кв. км;

Запорожское наступление — июнь–ноябрь 2023 года, 300–500 кв. км (затем утрачены);

Курская операция — с 6 августа 2024 года по весну 2025 года, ВСУ взяли под контроль до 1250 кв. км и 100 населенных пунктов, затем отступили в Сумскую область;

прорыв под Добропольем — с осени 2024 года по весну 2025 года. Россияне смогли прорваться на Добропольском направлении на 15 км вглубь обороны ВСУ, но затем их остановили, а впоследствии все же потеряли Покровск и Мирноград;

восстановление контроля над Купянском — осень-зима 2025 года. Сначала произошли прорывы ВС РФ, которые пробирались по трубам к северу от Купянска и проникли в центральные кварталы через трубы. Далее СОУ провели уникальную операцию и зачистили город, а Зеленский 12 декабря 2025 года сделал селфи на фоне стелы на въезде.

Александровская контрнаступательная операция — январь-август 2026 года, 745 кв. км.

Война РФ против Украины — Александровское направление по состоянию на 1 января 2026 года, DeepState Фото: DeepState

Война РФ против Украины — Александровское направление по состоянию на 4 сентября 2026 года, DeepState Фото: DeepState

Между тем российское командование регулярно сообщало о "захвате" украинских населенных пунктов, выдумывая "победы". Например, ВСУ около 1600 дней удерживают позиции возле Малой Токмачки, а Минобороны РФ уже год говорит об оккупации города. Кроме того, в сентябре появилось новое заявление диктатора Путина, который в очередной раз заявил о"приближении к Сумам", но сначала говорил о 10 км до города, затем о 12 км, а потом о 17. Такая же ситуация произошла с Купянском: когда начался кризис с заблокированными подразделениями РФ, Герасимов несколько раз сообщал о контроле над городом, что не соответствовало действительности.

Отметим, что военный обозреватель Константин Машовец предупредил об угрозах для Славянского направления. По оценке Машовец, фланги вокруг Славянско-Краматорской агломерации прочно удерживаются, но есть ряд мелких прорывов к востоку от городов на неоккупированной части Донецкой области. ВС РФ получили приказ оккупировать остальную часть Донбасса до конца 2026 года или хотя бы до конца марта 2027 года: украинское командование уверяет, что этого не произойдет.

Напоминаем, что в августе помощник Путина озвучил новую причину нападения РФ на Украину: при этом он упомянул нападение Гитлера на СССР.