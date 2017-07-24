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Главная » Мир » Boeing бьет все рекорды по увольнениям рабочих

Boeing бьет все рекорды по увольнениям рабочих

Boeing бьет все рекорды по увольнениям рабочих
Фото из открытых источников

Корпорация хочет активнее автоматизировать заводы, чтобы строить самолеты следующего поколения

24.07.17 144
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Корпорация Boeing сокращает персонал наиболее быстрым темпом более чем за десять лет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Wall Street Journal. За первое полугодие один из мировых флагманов аэрокосмической отрасли расстался примерно с 4% сотрудников, большинство из которых работали на крупных предприятиях в штате Вашингтон.

Boeing объясняет это тем, что должен повысить эффективность и активнее автоматизировать заводы, чтобы строить самолеты следующего поколения. Портфель заказов на текущий момент превышает 5700 лайнеров.

Служба занятости Вашингтона сообщила, что в этом году уведомления об увольнении получил 1251 человек, новая волна сокращений началась 21 июля. За последние четыре года Boeing сократил число своих сотрудников в районе Сиэтла более чем на 20 тысяч человек.

Сокращения также затронули завод в Северном Чарльстоне (Южная Каролина). В феврале президент США Дональда Трамп посетил этот завод во время запуска новой модели 787-10 Dreamliner и пообещал увеличить число производственных рабочих мест в США. Однако прошло четыре месяца, и Boeing заявил о намерении уволить еще 200 человек в дополнение к тем 700, кто согласился на добровольное увольнение с выплатой компенсации. Число сотрудников на предприятиях Boeing в районе Чарльстона к концу июня сократилось примерно до 7300, тогда как в конце 2015 года превышало 8000 человек.

Согласно двум основным профсоюзам компании, с начала года на добровольное увольнение согласились более 1800 сотрудников, в 2016 году таких набралось 3000.

Напомним, уровень занятости в Европе бьет рекорды.

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