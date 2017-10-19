ХАМАС должен признать Израиль и разоружиться, - Вашингтон

США потребовали от исламистского движения ХАМАС признать государство Израиль и разоружиться, если оно желает участвовать в будущем правительстве национального единства Палестины.

С таким призывом выступил американский спецпредставитель на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, передает DW.

"Любое палестинское правительство должно недвусмысленно и подчеркнуто выразить приверженность отказу от насилия, признать право Израиля на существование, принять предшествующие соглашения и обязательства между сторонами, включая обязательство о разоружении террористов, и выразить приверженность мирным переговорам", - сказал он.

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По его словам, это базовые требования, если ХАМАС "желает играть какую-либо роль в палестинском правительстве.

В свою очередь руководство палестинского движения резко раскритиковало требование Вашингтона.

"Это вопиющее вмешательство в палестинские дела, поскольку только наш народ имеет право выбирать свое правительство в соответствии со своими высшими стратегическими интересами", - заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Бассем Наим.

Напомним, Израиль отказался отдавать тела палестинских боевиков ХАМАС.