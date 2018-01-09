Эстонская полиция меняет пистолеты Макарова на Глоки

Эстонская полиция отказалась от разработанного в СССР пистолета Макарова в пользу австрийского Glock 19 Ambi. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Postimees.

Департамент полиции и погранохраны закрепил за всеми своими штатными сотрудниками пистолеты нового образца. После того как полицейские пройдут переобучение, последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.

Главный оружейник департамента Георг Томек Тришкин уточнил, что исключение сделано только для пограничников на линии границы, которые вооружены пистолетами Walther P99Q.

Пистолетов Glock 19 Ambi эстонская полиция закупила в количестве 3740 штук. Тришкин рассказал, что сейчас эстонские полицейские учатся пользоваться новыми пистолетами.

"Никому из служащих нельзя выходить на службу без предварительного обучения и получения права на использование нового типа пистолета", - подчеркнул он.

Курс переобучения должен завершиться к концу первого квартала этого года, после этого последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.