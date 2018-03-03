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Фото На теле египетских мумий обнаружили древнейшие татуировки

<span class="label red">Фото</span> На теле египетских мумий обнаружили древнейшие татуировки
Фото: blog.britishmuseum.org

Их возраст составляет около пяти тысяч лет

03.03.18 2485
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Археологи обнаружили древнейшие фигурные татуировки на коже двух египетских мумий. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на блог Британского музея.

Мумия мужчины, известная как "Мужчина Гебелейн А", была найдена еще 100 лет назад. Результаты компьютерной томографии указывают на то, что мужчина погиб от удара ножом в спину в возрасте от 18 до 21 года. Темные пятна на руке, которые казались слабыми отметками при естественном свете, долгое время оставались неисследованными.

Инфракрасная спектроскопия обнаружила, что эти пятна были фигурными татуировками двух рогатых животных. Их условно идентифицировали как дикого быка (длинный хвост, сложные рога) и овцу (извилистые рога, горбатое плечо).

На теле женской мумии, известной как "Женщина Гебелейн", также обнаружили несколько татуировок. На правом плече мумии женщины представлены четыре маленьких символа в форме S.

Татуировки обеих мумий сделаны под кожу, скорее всего, с помощью сажи.

Оба тела были похоронены в неглубоких могилах без специальной мумификации. Они так хорошо сохранились благодаря климатическим условиям пустыни. Радиоуглеродный способ датировки указывает, что эти люди жили между 3351 и 3017 годом до нашей эры, незадолго до того, как эти земли объединил первый фараон.

Фото: blog.britishmuseum.org

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