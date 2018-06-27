Инвесторы Facebook потребовали уволить Цукерберга

Инвесторы, вложившие в Facebook около $3 млрд, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.



Сотрудники издания Business Insider поговорили с 6 акционерами соцсети. Каждый из них согласился с тем, что недовольство методами управления компанией достигло пика с 2012 года, когда Facebook вышла на биржу.



За последние несколько месяцев компания оказалась втянута в серию скандалов, самый громкий из которых связан с Cambridge Analytica и утечкой данных 87 млн пользователей соцсети. Акционеры не довольны тем, как компания реагирует на них. А виной тому, по мнению инвесторов, является неправильная структура руководства компанией: в настоящее время Цукерберг де-факто неприкасаемый.

"У нас есть опасения насчет структуры правления, которые компания, кажется, не готова устранить, а это может привести к возникновению проблем - репутационных, с регуляторами и других", - заявил финансовый инспектор Нью-Йорка, который контролирует акции Facebook на общую сумму в $895 млн через пенсионные фонды города.

Напомним, 17 марта стало известно, что компания Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, якобы незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им соответствующей политической рекламы.

На фоне скандала основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний в Facebook. Соцсеть же решила упростить своим пользователям контроль за персональной информацией.