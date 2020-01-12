Гуманитарная помощь четвероногим. В Австралии сбросили с вертолета тысячи килограмм овощей

Таким образом спасатели доставили еду животным, страдающим от масштабных пожаров

Национальная служба парков и дикой природы Австралии сбросила тысячи килограммов овощей над пострадавшими от пожаров и труднодоступными регионами. Об этом сообщил глава Министерства энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин в Facebook.

По его словам, операция была проведена, чтобы доставить еду диким животным, которые страдают от масштабных пожаров в штате. Акция была названа "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которые первыми получили гуманитарную помощь.

Так, на вертолеты загрузили тысячи килограмм овощей, преимущественного свежей морковки и батата. Сбрасывали продовольствие уже непосредственно из воздуха.

Первый счастливый получатель гуманитарной помощи. Фото: Facebook/@mattkeanMP

Ранее эколог из Сиднейского университета Крис Дикмен заявил, что из-за лесных пожаров, которые не первые месяц бушуют в Австралии, по предварительным данным, погибли более миллиарда животных.

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