Трамп – властям Ирана: не убивайте протестующих
2020-01-12 18:29:52
"Мир наблюдает", – заявил президент США
Президент США Дональд Трамп призывает властей Ирана не убивать протестующих, которые вышли на улицы после того, как власти страны признали, что случайно сбили украинский самолет "МАУ".
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Лидерам Ирана – не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает. Что еще более важно, США наблюдают. Включите свой интернет и позвольте репортерам передвигаться свободно. Остановите убийство вашего великого иранского народа!", – пишет Трамп.
Напомним, в воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ.
Жители Тегерана, участвующие в митинге, подтвердили, что вчера акция протеста была разогнана силовиками. Правоохранители разогнали тысячи демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Протестующие скандировали "Смерть диктатору", подразумевая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
Силы безопасности Ирана были развернуты в большом количестве по всему Тегерану, ожидая новых протестов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- 11 января в Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737. Соболезнования верховного лидера Ирана не смогли успокоить разгневанных иранцев.