Пожары в Австралии: власти убили 5 тысяч верблюдов
2020-01-14 15:44:22
Всего планируется уничтожить 10 тысяч особей
Власти Австралии приняли решение отстрелить пять тысяч верблюдов. Об этом пишет телеканал Fox 13.
Власти штата Южная Австралия объяснили свое решение тем, что пожары, засуха и высокая температура воздуха вынуждают верблюдов большими стадами направляться к сельским общинам. Из-за набегов животных местные жители рискуют остаться без пищи и питьевой воды.
При этом, слабые животные погибают в водоемах и загрязняют воду. Власти отметили, что они должны в первую очередь защищать запасы воды, стариков и детей.
Как уточняет Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды – "тупиковая ветвь" австралийской фауны.
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет Dw.com.
В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В это же время, австралийские ученые подчитали число сгоревших в пожарах животных. Результат оказался ужасающим – по предварительным подсчетам, погибли более 1 млрд животных.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.
- Пожары на восточном побережье Австралии уже выбросили в атмосферу около 400 млн метрических тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата.