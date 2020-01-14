Пожары в Австралии: власти убили 5 тысяч верблюдов

Всего планируется уничтожить 10 тысяч особей

Власти Австралии приняли решение отстрелить пять тысяч верблюдов. Об этом пишет телеканал Fox 13.

Власти штата Южная Австралия объяснили свое решение тем, что пожары, засуха и высокая температура воздуха вынуждают верблюдов большими стадами направляться к сельским общинам. Из-за набегов животных местные жители рискуют остаться без пищи и питьевой воды.

При этом, слабые животные погибают в водоемах и загрязняют воду. Власти отметили, что они должны в первую очередь защищать запасы воды, стариков и детей.

Как уточняет Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды – "тупиковая ветвь" австралийской фауны.

Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет Dw.com.

В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.

Как ранее сообщал Фокус: