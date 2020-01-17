Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на атаку воздушными шарами

Вертолет ударил по подземной инфраструктуре "Хамас"

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 17 января нанесли удар по объектам палестинской группировки "Хамас", расположенным в секторе Газа. Такие действия стали ответом на попытку атаки израильской территории при помощи воздушных шаров, начиненных взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля в своем официальном Twitter.

"В течение дня террористы в Газе запускали воздушные шары с взрывчаткой по израильским поселениям. В ответ ударный вертолет IDF (Сил обороны Израиля) ударил по подземной инфраструктуре ХАМАС. Мы не позволим Хамасу терроризировать израильское гражданское население", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище после запуска ракеты из сектора Газа.

12 ноября прошлого года Израиль нанес авиаудары по главарям "Исламского джихада" в Газе и Сирии. Во время авиаудара по территории Газы был уничтожен 42-летний командир Баха Абу аль-Ата, вместе со своей женой.