Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на атаку воздушными шарами
2020-01-17 07:47:49
Вертолет ударил по подземной инфраструктуре "Хамас"
Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 17 января нанесли удар по объектам палестинской группировки "Хамас", расположенным в секторе Газа. Такие действия стали ответом на попытку атаки израильской территории при помощи воздушных шаров, начиненных взрывчаткой.
Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля в своем официальном Twitter.
"В течение дня террористы в Газе запускали воздушные шары с взрывчаткой по израильским поселениям. В ответ ударный вертолет IDF (Сил обороны Израиля) ударил по подземной инфраструктуре ХАМАС. Мы не позволим Хамасу терроризировать израильское гражданское население", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище после запуска ракеты из сектора Газа.
- 12 ноября прошлого года Израиль нанес авиаудары по главарям "Исламского джихада" в Газе и Сирии. Во время авиаудара по территории Газы был уничтожен 42-летний командир Баха Абу аль-Ата, вместе со своей женой.
- 13 ноября Газа нанесла ракетные удары, которые были сконцентрированы на южной и центральной части Израиля.
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