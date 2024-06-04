По словам журналистов, войны в Украине и в Израиле находятся в критических поворотных точках. Вашингтон занялся "кризисным управлением", чтобы предотвратить самое худшее развитие сценариев в обоих воинах.

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Президенту США Джо Байдену сложно взаимодействовать с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, войны в Украине и в Израиле находятся в критических поворотных точках. Это касается как национальных интересов стран, так и их политических лидеров. При чем в Вашингтоне не понимают, как должны закончиться конфликты.

Издание пишет, что официально Украина по-прежнему говорит о полной победе, вытесняя Россию с каждого пяди территории, захваченной ею после вторжения в феврале 2022 года. Израиль по-прежнему говорит о цели "тотального уничтожения" ХАМАС.

"Но в Вашингтоне эти призывы к сплочению звучат все более нереалистично", — сказано в материале.

Отмечается, что Байден занялся "кризисным управлением", чтобы предотвратить самое худшее развитие сценариев в обоих воинах.

"Ни Украина, ни Израиль не являются союзниками по договору", — сказал Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

По его словам, Штаты заинтересованы в том, чтобы вывести эти войны на фазу, в которой уменьшится насилие, даже если сформулировать реалистичное видение окончания конфликтов не выходит.

Ранее СМИ сообщали, что сразу после разрешения США бить по территории РФ ВСУ из HIMARS разнесли ВС РФ на Белгородщине. Так, зафиксировали звуки сирен воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты направлялись в сторону города Белгород.

Также журналисты сообщали, что глава Кремля Владимир Путин может использовать "блеф" Макрона, чтобы унизить его. Как написал Ли Хокстедер, попытки президента США Джо Байдена поддержать Украину, но избежать мировой войны, привела к самоограничению и промедлению с предоставлением ее армии необходимого вооружения.