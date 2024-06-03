Война в Украине дала возможность США вербовать российских шпионов, — CNN

Война в Украине — огромная возможность для американской разведки вербовать российских шпионов. Сейчас ЦРУ и ФБР делают это даже через соцсети.

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Продолжающееся жестокое вторжение России в Украину предоставило разведывательным службам США редкую возможность вербовать кремлевских инсайдеров, которые недовольны как началом войны, так и тем, как она идет. Директор ЦРУ Билл Бернс отметил, что "разочарование создает для нас уникальную возможность" и они открыты к сотрудничеству. Об этом пишет CNN.

"Этот бизнес заключается в обмене информацией, которую агент предоставит для чего-то, что ему нужно. Нам нужны люди, которые имеют некоторое представление о приоритетах [российских] лидеров и о том, чего они пытаются достичь", — сказал Дэвид Макклоски, бывший офицер ЦРУ и автор книги "Москва X".

Продолжающаяся работа по вербовке шпионов в РФ не является государственной тайной. ЦРУ разместило в социальных сетях русскоязычные видеоролики, апеллирующие к патриотизму недовольных россиян, имеющих доступ к информации, которая может быть полезна США.

Рекламный ролик ЦРУ для русских

Эти усилия подчеркивают эволюцию разведывательной службы, которая исторически выполняла свою важную миссию по противодействию угрозам национальной безопасности и информированию политиков под покровом секретности.

Действительно, до тех пор, пока в 1973 году внутренне непопулярный и недолговечный директор ЦРУ Джеймс Шлезингер наконец не разместил на шоссе знак, обозначающий место расположения штаб-квартиры сверхсекретной организации в Вирджинии, даже само ее местонахождение было скрыто от общественности.

Сейчас шпионское агентство не только повсеместно присутствует на платформах социальных сетей, но и активно использует свое вновь обретенное публичное присутствие для достижения одной из основных целей ЦРУ: вербовки иностранных шпионов для кражи секретов.

Шпионов в РФ ищут, публикуя рекламную информацию, которая содержит пошаговые инструкции для потенциальных российских информаторов о том, как избежать обнаружения российскими службами безопасности с помощью виртуальных частных сетей или VPN и веб-браузера Tor, чтобы анонимно и с помощью шифрования связаться с ЦРУ.

ЦРУ даже рассказывает, как лучше установить с ними контакт

ФБР предприняло аналогичные усилия, направленные на вербовку источников в российском правительстве, включая геотаргетинг рекламы в социальных сетях на телефоны, расположенные рядом с посольством России в Вашингтоне.

"Это прямое обращение — необычный подход, но он может оказаться эффективным в охвате российского населения, у которого мало возможностей выразить свое недовольство", — сказал Дуглас Лондон, бывший руководитель резидентуры ЦРУ, работавший за рубежом.

По его мнению, у россиян, недовольных коррупцией и злоупотреблениями, санкционированными государством, и не имеющих возможности действовать открыто, остается мало альтернатив, кроме поиска внешней поддержки.

Рекламный ролик ЦРУ для русских

Как и в "холодной войне" прошлого, шпионаж остается жизненно важным инструментом для обеих сторон последнего конфликта, о чем свидетельствуют технически подкованные офицеры разведки США, пытающиеся завербовать новые активы на виду, а также связанные с Россией оперативники, которые, как сообщается, расширяют операции по всей Европе.

Хотя шпионаж запрещен во всех странах мира, а агенты под прикрытием, безусловно, использовались для сомнительных целей, таких как саботаж, убийства и вмешательство в выборы, исторически важной функцией шпионажа было и остается желание уменьшить неопределенность и просчеты среди потенциальных противников, обладающих ядерным оружием.

Напомним, ранее лидеры стран Европы проводили встречу, чтобы обсудить роль РФ в участившихся пожарах и диверсиях по всем странам НАТО. Службы безопасности по всей Европе находятся в состоянии готовности к этому потенциальному новому оружию России. Серию загадочных пожаров и нападений на инфраструктуру в странах Балтии, Германии и Великобритании считают неслучайной и называют ответственной за них Россию.