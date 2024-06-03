Війна в Україні дала можливість США вербувати російських шпигунів, — CNN

Війна в Україні — величезна можливість для американської розвідки вербувати російських шпигунів. Зараз ЦРУ і ФБР роблять це навіть через соцмережі.

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Жорстоке вторгнення Росії в Україну, що триває, надало розвідувальним службам США рідкісну можливість вербувати кремлівських інсайдерів, які незадоволені як початком війни, так і тим, як вона йде. Директор ЦРУ Білл Бернс зазначив, що "розчарування створює для нас унікальну можливість" і вони відкриті до співпраці. Про це пише CNN.

"Цей бізнес полягає в обміні інформацією, яку агент надасть для чогось, що йому потрібно. Нам потрібні люди, які мають певне уявлення про пріоритети [російських] лідерів і про те, чого вони намагаються досягти", — сказав Девід Макклоскі, колишній офіцер ЦРУ і автор книги "Москва X".

Робота з вербування шпигунів у РФ, що триває, не є державною таємницею. ЦРУ розмістило в соціальних мережах російськомовні відеоролики, що апелюють до патріотизму незадоволених росіян, які мають доступ до інформації, що може бути корисною для США.

Рекламний ролик ЦРУ для росіян

Ці зусилля підкреслюють еволюцію розвідувальної служби, яка історично виконувала свою важливу місію з протидії загрозам національній безпеці та інформування політиків під покровом секретності.

Дійсно, доти, доки 1973 року внутрішньо непопулярний і недовговічний директор ЦРУ Джеймс Шлезінгер нарешті не розмістив на шосе знак, що позначає місце розташування штаб-квартири надсекретної організації у Вірджинії, навіть саме її місцезнаходження було приховано від громадськості.

Нині шпигунське агентство не тільки повсюдно присутнє на платформах соціальних мереж, а й активно використовує свою новознайдену публічну присутність для досягнення однієї з основних цілей ЦРУ: вербування іноземних шпигунів для крадіжки секретів.

Шпигунів у РФ шукають, публікуючи рекламну інформацію, що містить покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів про те, як уникнути виявлення російськими службами безпеки за допомогою віртуальних приватних мереж, або VPN, і веббраузера Tor, щоб анонімно та за допомогою шифрування зв'язатися з ЦРУ.

ЦРУ навіть розповідає, як краще встановити з ними контакт

ФБР зробило аналогічні зусилля, спрямовані на вербування джерел у російському уряді, включно з геотаргетингом реклами в соціальних мережах на телефони, розташовані поруч із посольством Росії у Вашингтоні.

"Це пряме звернення — незвичайний підхід, але він може виявитися ефективним в охопленні російського населення, яке має мало можливостей висловити своє невдоволення", — сказав Дуглас Лондон, колишній керівник резидентури ЦРУ, який працював за кордоном.

На його думку, у росіян, які незадоволені корупцією і зловживаннями, санкціонованими державою, і не мають можливості діяти відкрито, залишається мало альтернатив, крім пошуку зовнішньої підтримки.

Рекламний ролик ЦРУ для росіян

Як і в "холодній війні" минулого, шпигунство залишається життєво важливим інструментом для обох боків останнього конфлікту, про що свідчать технічно підковані офіцери розвідки США, які намагаються завербувати нові активи на видноті, а також пов'язані з Росією оперативники, які, як повідомляють, розширюють операції по всій Європі.

Хоча шпигунство заборонене в усіх країнах світу, а агенти під прикриттям, безумовно, використовували для сумнівних цілей, як-от саботаж, убивства та втручання у вибори, історично важливою функцією шпигунства було й залишається бажання зменшити невизначеність і прорахунки серед потенційних супротивників, які володіють ядерною зброєю.

Нагадаємо, раніше лідери країн Європи проводили зустріч, щоб обговорити роль РФ у пожежах і диверсіях, що почастішали по всіх країнах НАТО. Служби безпеки по всій Європі перебувають у стані готовності до цієї потенційної нової зброї Росії. Серію загадкових пожеж і нападів на інфраструктуру в країнах Балтії, Німеччині та Великій Британії вважають невипадковою і називають відповідальною за них Росію.