Первая крупная авиакомпания остановила все рейсы в Китай

ВОЗ пока не вводила чрезвычайной ситуации мирового масштаба

British Airways заявила, что немедленно прекращает осуществлять все рейсы в Китай и из него. Запрет продлится до марта. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

British Airways входит в холдинг International Consolidated Airlines Group (IAG). Это первая международная авиакомпания, которая полностью прекратила сообщение с материковым Китаем из-за распространения коронавируса. Однако полеты в Гонконг продолжатся.

Сам Гонконг заявил о приостановке с 30 января железнодорожного, автобусного и паромного сообщения с материковым Китаем; число авиарейсов сократится наполовину.

Власти Великобритании, США и Новой Зеландии призвали своих граждан отказаться от поездок в Китай, если в них нет острой необходимости. 29 января США вывезли чартерным рейсом около 230 дипломатов, членов их семей и простых американцев из города Ухань, в котором и вспыхнула эпидемия.

Некоторые рейсы в Китай прекратили осуществлять United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific Airways и Finnair, сообщило Reuters.

Из европейских авиакомпаний от рейсов в Китай больше всего зависят Air France KLM и Lufthansa – около 7% пассажироперевозок у каждой в 2019 году, подсчитали аналитики банка UBS.

В украинской МАУ заявили, что в связи с эпидемией коронавируса в Китае ближайшие рейсы Киев – Санья – Киев будут выполняться исключительно для вывоза пассажиров. Эти рейсы назначены на 30 января и 3 февраля. О возвращении туристов с Китая заявил туроператор Join UP!. Рейсы запланированы на 29 января и 1 февраля.

Эти решения были приняты несмотря на то, что Минздрав и Госавиаслужба пока не рекомендовали прекратить авиасообщение между странами.

ВОЗ пока не вводила чрезвычайной ситуации мирового масштаба.

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