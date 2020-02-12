В Сингапуре эвакуировали банк из-за сотрудника, заболевшего коронавирусом

Сотрудников крупнейшего банка отправили работать из дома

В крупнейшем банке Сингапура DBS был эвакуирован весь штат сотрудников из-за того, что у одно из них обнаружился коронавирус. Об этом сообщает ВВС.

Так, в среду, 12 февраля, около 300 человек, работающих в банке, были отправлены домой. Днем ранее на коронавирус был проверен сотрудник DBS и сегодня его тест дал положительный результат.

"В качестве меры предосторожности всех работников на этом этаже отправили работать из дома", – говорится в сообщении банка.

Также в DBS подчеркнули, что "в это трудное время банк будет оказывать заболевшему сотруднику и его любую поддержку".

На данный момент проводится отслеживание контактов зараженного, чтобы проверить, кто оказался в группе риска. Общественные части здания, где работал сотрудник банка, такие как лифты и туалеты, тщательно очищаются и дезинфицируются.

Кроме этого, персоналу были розданы пакеты с медпомощь, куда вошли термометры, маски и дезинфицирующие средства для рук. Также для работников был открыт медицинский телефон доверия.

Еще на прошлой неделе Сингапур повысил уровень опасности от коронавируса до оранжевого, подтверждая, что болезнь тяжелая и легко передается от человека к человеку. Как следствие, все компании и общественные места начали проверять своих сотрудников и посетителей на предмет температуры.

Пока в Сингапуре было подтверждено 47 случаев заражения вирусом, что является самым высоким показателей за пределами Китая.

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